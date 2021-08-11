تراند اليوم : الجزيرة القطرية تضم لينا القيشاوي الى طاقمها

غزة-الخليج 365:

أجرت المذيعة الفلسطينية الشابّة لينا قيشاوي، نهاية الأسبوع الجاري، في العاصمة القطريّة، الدوحة، تجارب لتقديم برنامجّ صباحي، تستعد القناة لبثه عند إطلاق حلّتها الجديدة، لمناسبة عشرين عامًا على انطلاقتها، في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويأتي استقدام قيشاوي، التي تعمل مذيعة لبرنامج مماثل على قناة فلسطينية محليّة، بعدما أجرى عدد من مذيعي القناة الشباب تجارب مماثلة، وهم: مذيع نشرات الأخبار السياسيّة، الجزائري محمد مزيمز، ومواطنه، مقدّم النشرات الاقتصاديّة، مراد بوعلام الله، والمذيعة التونسيّة صابرين حاج فرج، بالإضافة إلى مقدّم جولة الصحافة على القناة، الحائز على جائزة برنامج ‘فصاحة’، السوري محمّد صالح.

كما منحت القناة فرصة أداء التجارب لمذيعة نشرات الأحوال الجويّة، نسرين بدور، ولم تكتف الجزيرة بهذا العدد التجارب، إذ استقدمت مذيعات لبنانيّات وجرى اختبار أدائهن.

ولم ينته القيّمون على الحلة الجديدة للقناة من إعداد لائحة أوليّة للمذيعين، كما أنه من غير المعروف إن كان تقديم البرنامج دوريًا، يتقاسمه المذيعون المناوبون كما في نشرة ‘هذا الصباح’، أو إن كان سيُعهَد إلى مذيع أو اثنين لتقديمه بشكل دائم، مثلما هو حال برنامج ‘صباح الخير يا عرب’، المعروض على قناة إم بي سي.