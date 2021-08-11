تراند اليوم : ماذا فعل عزام الأحمد عندما علم بسقوط قوائم "فتح" بالانتخابات؟

جنين- الخليج 365:

في مكتبه بمحافظة جنين، كان يجلس عزام نجيب الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأحد الرجالات المقربة من الريس الفلسطيني محمود عباس عقب رحيل الرئيس ياسر عرفات، عندما علم بنجاح الطعون التي قدمت بحق عدد من قوائم الحركة في قطاع غزة، والضفة الغربية، وبالتالي قبول اللجنة المركزية للانتخابات الطعون وإسقاط قوائم فتح، الأحمد المعرف عليه سرعة غضبه، ماذا فعل؟.

قالت مصادر مطلعة داخل مكتب الأحمد، إنه غضب غضباً شديداً، وتحول وجه إلى اللون الأحمر لشدة بياض بشرته، وأرغى وأزبد، وسب الذات الإلاهية، وسب الدين، وأخذ يطلق الألفاظ البذيئة على من قاموا باختيار القوائم.

والمعروف عن الأحمد، تعمده سب الذات الإلاهية عند اي موقف يغضبه، حيث سبق له تكرار الموقف بسبب خلاف نشب، مع عدد كبير من كوادر الحركة بمحافظة جنين؛ تسببت في انهاء اجتماع كان مخصصا لمناقشة طبيعة مشاركة "فتح" في انتخابات المجالس المحلية القادمة.

وبحسب المصادر فإن الخلاف نسب جراء تعالي "الأحمد" بشكل فظ، مع الكوادر الفتحاوية بالاجتماع، واعتراض عدد من المشاركين، على تهميش كوادر وازنة بالمحافظة، وعدم دعوتهم لهذا الاجتماع المهم، و الإحتجاج على عدم مشاركة أبناء حركة فتح من أفراد الأمن وخاصة عناصر جهاز الأمن الوقائي.. ورد بشكل مستفز وفوقي، وقال: "إن الانتخابات قائمة، ولا أحد يناقش في ذلك توفيرا للوقت.. كل من يشارك أو يدعم أو يعمل لحساب قائمة مستقلة يعتبر نفسه مفصولا من الآن، وبلا عودة، ولا يسمح له بحق الاعتراض مستقبلاً.

وفي إحدى المرات، قال: "مستعد أن أتحدى الله منشان فتح"... (ولله الرفعة والمكانة)

يتمتع بمكانة كبيرة داخل الحركة

ورغم أن قيادات فتح يرون عن الرئيس الراحل أبي عمار، حيث كان الأحمد من رجالاته المقربين، بأن أبا عمار وصفه عندما سئل عنه، أجاب حسب القيادي الفتحاوي: عـزام هو " الكـذاب الأشـر " .. انتهازي و فاسد و مفسد ومصلحي إلى ابعد الحدود ، له قدره على إفساد بلد بكامله .!"، إلا أن أحمد يتمتع بشخصية قوية، ونفوذ سواء داخل حركة "فتح" أو في السلطة، وهو السفير الفلسطيني في العراق سابقاً، ومن أوائل كوادر وقيادات الحركة، وكان في بغـداد فترة الثمانينات وقبلها.