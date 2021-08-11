تراند اليوم : 238 مصل من غزة وصلوا المسجد الأقصى عشية عيد الأضحى المبارك

غزة- الخليج 365:

وصل 238 مصل من قطاع غزة اليوم الجمعة إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن 250 مصل تفوق أعمارهم الـ 50 عاما خرجوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم عبر معبر بيت حانون إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى على أن يعودوا في نفس اليوم.

وأوضحت أن 100 مصلٍ تمّ التنسيق لهم عبر وكالة الغوث، والآخرين عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال سمحت للغزيين التوجه للصلاة في الأقصى في أكتوبر الماضي بعد الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على غزة.