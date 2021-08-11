تراند اليوم : رسائل حب 2016

قد يحتاج الزوج بعض الكلمات البسيطة ليعبر عن حبة لزوجتة، فقمنا بجمع هذه الكلمات التي تعبر عن حب الزوج لزوجته فى رسالة للجوال والموبايل ، اجمل رسائل حب للزوجة ، مسجات حب للزوجة

القمر بيحرس الليل

وانا قلبى يحرسك

والشمس تضوى للعين

وانا عينى تفقدك

أحبّكِ زوجتي !

أحبّـكِ مثلما أنتِ ! أحبّـكِ كيفما كنتِ !

و مهما كان مهما صار! أنتِ حبيبتي أنتِ ! زوجتي ! أنتِ حبيبتي أنتِ

... أنت زوجتي, ! أنت حبيبتي أنت حلالي انت

لا اخشى عزولا همه مقتي.

لقد اذن الزمان لنا بوصل غير منبت !

سقيتي الحب فى قلبي بحسن الفعل والسمت,

يغيب السعد ان غبتي ويصفو العيش ان جئت.

نهارى كادح حتى اذا ما عدت !

للبيت.. لقيتك فانجلى عني ضناي اذا تبسمت !

أحبك مثلما أنت…. أحبك كيفما كنت

كل شئ اقدر عليه

الابعدك عن حياتى

هو عمرى يسوى ايه

بعدك يا حياتى

م. مقدر على بعدك

ح. حفضل أحبك

م. مكانك جوه قلبى

د.دايما فى بالى

مش بحبك خلاص مليت منك مش عايزك..

والى كان بينا نسيتة..

الكلام ده لو اموت مش هقوله.

أحبّكِ زوجتي !

أحبّـكِ مثلما أنتِ ! أحبّـكِ كيفما كنتِ !

و مهما كان مهما صار! أنتِ حبيبتي أنتِ ! زوجتي ! أنتِ حبيبتي أنتِ

... أنت زوجتي, ! أنت حبيبتي أنت حلالي انت

لا اخشى عزولا همه مقتي.

لقد اذن الزمان لنا بوصل غير منبت !

سقيتي الحب فى قلبي بحسن الفعل والسمت,

يغيب السعد ان غبتي ويصفو العيش ان جئت.

نهارى كادح حتى اذا ما عدت !

للبيت.. لقيتك فانجلى عني ضناي اذا تبسمت !

أحبك مثلما أنت…. أحبك كيفما كنت

يا الله

إني أحبها فيك و لك

و لا أريد منها شيئا

إلا أن تكون معي و أكون معها

فيارب اجعلني لها و اجعلها لي في الدنيا

يا رب و في الفردوس صديق و رفيق و زوج يا رب

تقبل يا إلهي

تقبل دعائي و أمنياتي و أحلامي...

انا السكر وانت الشاي

صحيح انا الي محليه

بس انت الي مدوبني فيك.

ليتني قنبله

يرميني عدوك عليكي

بدال ما انفجر

اضمك واقولك

اسم الله عليكي

ماعلموك ؟

إنه في غيابك

يلف دنياي السكون وفي وجودك

تضحك احزاني وتهون..

عطشان والدنيا مطر

والعين ما تشبع نضر

كيفك يا نور القمر

كيفك يا احلى البشر

رسائل حب قصيرة للزوجة

كلما تكلمت كلما ابتسمت كلما غضبت كلما تحركت.... يزيد حبي و عشقي لكي ...

حفظك الله و رعاكي و حماكي من كل سوء ... تكتمل فرحتي عندما يجمعنا الله في الجنة

أوعدك ماتخلى عنك ابد,

وقلبي عمره مايسكنه حد,

انتي عشقي وحياتي وبقالك للأبد.

وإن مر يوم وماسألت لاتقولي خاني وخان العهد

قولي مات ولحين ماحبني كثره احد

أبعتذر..

وأرسل مع الشوق عذري

يالي مكانك بين عين وقلبي

أنا مقصر والظروف اجبرتني

وأبيكي تقبلي اعتذاري وظرفي

والله ماني مهملك ف حياتي

لكن ظروفي كلها اقهرتني

: تسألني حبيبتي

ما الفرق ما بيني وما بين السما ؟

الفرق ما بينكما

أنك إن ضحكتي يا حبيبتي

أنسى السما

اسأليني من تكوني بحياتي؟

اسأليني من ملك عقلي وذاتي؟

اسأليني عن غلاك اللي بقلبي؟

اسأليني كان ودك تسأليني ؟

منهو اللي أشعل شمعة حياتي؟

اسأليني لو بغيت اني اجاوب؟

ترددلك شفاتي إنك كل يا زوجتي

الحب يا حبيبتي

قصيدة جميلة مكتوبة على القمر

الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر

. . الحب منقوش على

ريش العصافير ، وحبات المطر

لكن أي امرأة في بلدي

إذا أحبت رجلا

ترمى بخمسين حجر

رسائل حب جديد ومسجات حب للزوجة

اشتاق لكي يا وليدة ثواني عمري والعمر القادم والايام

اشتاق لشفاهك يا قمر الليل يا بحر الحب يا عبير الاحلام

اشتاق لعناقك يا زمردة متوهجه في قلبي واعترف بحبك ولا الام

اشتاق الي فانا انتي وانتي روحي وجسدي يا حقيقة ليست اوهام

انه الاشتياق لقلبك انه النبض الساحر داخلي لكي

انها امواج العشق التي تلاطم اشلاء جسد مبعثر دونك

انه عنوان فجر لا يظهر بدونك

انه حنين ونار شوق تحترق

نداءا لعيونك

حين أنا سقطت في الحب

. . تغيرت

تغيرت مملكة الرب

صار الدجى ينام في معطفي

وتشرق الشمس من الغرب

يا رب قلبي لم يعد كافيا

لأن من أحبها .. تعادل الدنيا

فضع بصدري واحدا غيره

يكون في مساحة الدنيا

خذ عنّي حزنا أنتَ عرّابه ...وان قتلكَ وجَعا !

فاعلم أنّه كالورد فيك ...وفيّ أشواكه

***

احبك ...وفقط ..وبين احبك وفقط حبّ اخر لاينتهي قط

***

حين يدنو المغيب أحتاجك -- أتدري لم؟؟

حتى ترى معي نهاية يوم كنت أنت أنا

ما زلت تسأليني عن عيد ميلادي

سجلي لديكي إذن .. ما أنتي تجهليه

تاريخ حبك لي .. تاريخ ميلادي

أجمل كلمات واشعار حب للزوج والزوجة

كت السماء فسقطت “دمعتان” فانبتت الارض “زهرتان” بسمتك

“و وجهك “الفتان

حبيت اعلمك انك:اجمل حلم لقيتة واحلي صدر ضميتة و اغلي حب في قلبي حطيتة

شفت المطر كيف لة الارض تشتاق,هذا انا ارضك و كلك امطاري

لله درك من حباك بفضله ..

خلقا تجاوز في الثناء نشيدي ..

أوتيت قلبا كالنسائم رقة ..

قبل القريب عطاؤه لبعيد ..

بيني وبينك ألفة ومحبة ..

يسقي كلانا غرسها لمزيد ..

بيني وبينك موعد وتواصل ..

لو غاب صوتي فالدعاء بريدي ..

لحبك في قلبي ثلاث جبال ,جبل لهفة, جبل عشق ,وجبل ارميك منة لو تنساني

الو ام بي سي ممكن اهدي .اتفضل اهدي عمري للي يقرا رسالتي دلوقتي

تبقى وحدك رمز الحنان وتبقى عيونك احلى مكان وتبقى انت اغلى انسان

اقطفلك احلى الزهور واسابق كل الطيور واعديلك جبال وبحور واقلك مسائك نور

أحبت شخصكم حباً أكيداً ..

إليك تحية رقت وراقت ..

من الأحباب روعت النشيدا ..

جزاك الله في الدنيا سرورا ..

وفي الفردوس يمنحك الخلودا ..

اهديك 3 وردات * من رب يرعاك * من قلب يهواك * من عين تتمنى رؤياك

لو تاه الحب انت الدليل لو مات القلب انت البديل وكلمة حب فى حبك قليل

سهل اموت عشانك لكن الصعب اعيش بدونك سهل احبك لكن صعب انساك

نفسى احدد موقفي إذا كان حبك هو غلطتي فأنا اسف بكرر غلطتى

أمسى عليك بوردتين ورده تقلك يسعد مساك وورده تقولك مستحيل أنساك

إلى ..

الدافئة قلوبهم ..

الصادقة نظراتهم ..

العذبة كلماتهم ..

.. نحن ..

في الله نحبكم ..

رسائل حب للزوجة رومانسية

اتمنى ان اكون دمعه تولد بعينيك واعيش على خديك واموت عند شفتيك

احياناارى الحياه لاتساوى ابتسامه لكن دائما ابتسامتك هى كيانى

إذا دم البشر أحمر فدمك عود من عنبر وكل من قرب منك يشم الطيب ويتعطر

وايه حيلة العطشان والكاس مكسور وايه يملك المشتاق غير بعت الرسايل

أهنئ قلبي بحبك وصبر عيني في بعدك وأقول انك نورعيني يجعل روحي فدى قلبك

غلاك لا صوره ولا حرف مكتوب غلاك عسل بوسط القلب مصبوب

لو خرج المارد من قمقمه

وقال لي : لبيك

دقيقة واحدة لديك

تختار فيها كل ما تريده

من قطع الياقوت والزمرد

لاخترت عينَيْكِي .. بلا تردد

ذات العينين السوداوين

ذات العينين الصاحيتين الممطرتين

لا أطلب أبدا من ربي

إلا شيئين

أن يحفظ هاتين العينين

ويزيد بأيامي يومين

كي أكتب شعرا

في هاتين الؤلؤتين

لو كنت يا صديقتي

بمستوى جنوني

لرميت ما عليك من جواهر

وبعت ما لديك من أساور

و نمت في عيوني