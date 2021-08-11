تراند اليوم : رسائل عيد الاضحى 2016 - 1437 - رسائل العيد الاضحي .. رسائل عيد الاضحى 2016 جديدة عساكم من عواده

رسائل عيد الاضحى 2016 - 1437 - رسائل العيد الاضحي .. رسائل عيد الاضحى 2016 جديدة عساكم من عواده ،رسائل عيد الاضحي 2016-1437 اقترب عيد الاضحي ويتسابق الاحباء للتهنئة بالعيد وهذه مجموعة من اجمل رسائل عيد الاضحي 2016 لتقوم بارسالها فى رساله على الموبايل لتهنئة احبائك واقاربك واصدقائك بقدوم العيد،والعيد وما يحلي العيد الا بالتهاني وارسال رسائل التهنئة بالعيد، لذالك قمنا بتجميع لكم اجمل رسائل عيد الاضحى 2016 وصور عيد الاضحى للتهنئة بالعيد وهذه باقه من اجمل مسجات ورسائل عيد الاضحى الجديدة والرائعة وبها دعاء عيد الاضحى فكن سباق دائما بالخير وارسل رسائل التهنئة لمن تحب وهنئهم بعيد الاضحى.

كـــ العيد ــــل

عــــ من ــــام

وإنــ دونك ـــت

بخيـ مايسوى ــر

من عادتك..

دايم على الطيب سباق

واليوم ابي تسمح نرد معروفك ..

نبعث تهاني العيد

مع كل الاشواق..

بالخير مسيناك

وبالورد رشيناك

وبقدوم العيد

هنيناك ولوخدك قريب بُسناك.

مسجات عيد الاضحى

كل الحكاية في الرسالة تهاني

يزفها موكب من الورد والطيب

تحمل تهاني العيد بأصدق معاني

وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب

وأجمل تباريك الفرح والأماني

وكل عام وأنتم بخير

مع ڪل نسمة هوا

تمر عليڪ

اقول

مبارڪ عليك

العيــد

بنسيم الرحمة

وعبير المغفرة

وقبل الزحمة

أقول كل عام وأنت بخير

ياعسى ڪل عيد وانت بخير

ويا عسى ڪل عيد افرح بوصلڪ

ڪل عام وانت للفرح عيد

أجمل مسجات التهاني بعيد الاضحى

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد

أنا عيدي والله

لما أشوفك إنت سعيد

نسال الله لنا

ولاهل عرفة

ذنبا مغفورا

وعملا مقبولا

ودعاء مجابا

وعيدا مباركا .

باقة ازهار وورود

وسلة بخور وعود

والعيد عليكم يعود

وكل عام وانتم بخير

قبل الزحمة والمواعيد

وقبل تعليق الضحايا بالمعاليق

اقول يا عسل عيدك سعيد.

بعدد خطوات نبينا

من مكـــة للمدينـــة

أقولك عيــــد سعيــــد

أصعب شعور

إنك تفكر بشخص وما يفكرش فيك

وتبعتله مسج وتقوله

كل سنة وانت طيب

وما يردش عليك

ادام الله لكم الاعياد دهورا

والبسكم من تقواة نورا

عيدكم مبارك.

الديرة وطيورها

وشمسها و بحورها

تقول مبارك عليك العيد يانورها.

يا إلهي يا سر الوجود

زيل الهم عن حبيبي الموعود

ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد

فوق راسي موجود

لا تحلم إني أقولك :

عيــــــــدسعيــــــد

لكن بقولك شي واحد

(أنت سعادة كل عيد)

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بمناسبة عيد الاضحى حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

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كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل .. كل عام وهمتك للجنة تكبر

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ادعو من اقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر *ويبارك لك* * * في * * *شهر النحر* وكل عام وانتم بخير

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الا ياعقد من الماس .. الا ياللي القمر جارك .. اقولك قبل كل الناس .. يجعل عيدك مبارك

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باقة ازهار وورود .. وسلة بخور وعود .. والعيد عليكم يعود .. وكل عام وانتم بخير

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كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم

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قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير

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قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

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على فكرة فيه واحد سأل عنك النهاردة .. بيقول انه يعرفك واديته رقمك وبيقول جايلك بعد يوم واسمه عيد

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المرسل: واحد من الناس .,.المستقبل: أعزوأغلى الناس النص: عيدك سعيد قبل كل الناس

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ممكن تغمض عيونك؟؟

شفت الظلام عيوني هذا العيد من دونك

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أصعب شعور إنك تفكر بشخص وما يفكرش فيك وتبعتله مسج وتقوله كل سنة وانت طيب وما يردش عليك

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يا عسى عيدك مبارك

وكل لحظاتك تبارك

وجنة الخلد دارى و دارك

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الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وانت بخير

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تقبل الله طاعتك

ومن النار اعتقك

وبالفردوس اسكنك

وبالعيد اسعدك

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اجمل رسائل عيد الاضحي 2015

مبروك عليك اللحمة وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة وتمشي محتاس وضارب لخمة

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يا واقف بعرفات

ومستجاب الدعوات

لسه الوقت ما فات

تتذكرنا بالدعاء

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يا طيور المحبة زوريهم..

وبحلول العيد هنيهم..

وعن اخبارنا طمنيهم..العيد

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عيد سعيد: كل سنة وانت طيب وافتكر انى اول واحد يقولها ليك

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قبل الزحمة و تقطيع اللحمة و شب الفحمة كل عيد أضحى و انت بنعمة

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روح و ريحان نثرته لأحباب الرحمن أسأل الله يشملك بالغفران و أن يجعل بسمتكم عادة وحديثكم عبادة و حجكم سعادة و خاتمتكم شهادة

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كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم

وبعيد الحج أهنيكم

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قبل زحمت السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير .العيد

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جعلكم الله من زوار المسجد الحرام وكل عام وانتم بخير

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تقبل الله منكم حجكم وقبلكم بقبول حسن

حج مبرور وذنب مغفور

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اباركلك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه

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العيد في السنة مرتين لكن انت مافيش منك اتنين

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اهديك عطر الورد

والوانه

وارسل جواب انت

عنوانه

اهنيك بمقدم العيد

وايامه

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أحلى التهانى والورود لك يا سيدىالناس عيدها يومين وانت طول العمر عيدى

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بنسيم الرحمه

وعبير المغفرة

وقبل الزحمة

اقول كل عام وانت بخير

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انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد

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يا طيور الحب

زوريهم و على الراس

بوسيهم و على قلبي

وصيهم و بقرب

العيد هنيهم

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مساء سعيد كأنه عيد ورسالة ود لأجمل يد وبوسه رد لأحلى خد

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أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم

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عيدك مبارك يا قاطع أخبارك جوالي لازارك يحمل بطاقة عيد

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التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

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تقبل الله طاعتك

وأتم بالعيد فرحتك

وأقر عينك بنصر أمتك

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بالدنيا ناس ذكرهم يرفع الراس من قلبنا نغليهم وبقرب عيد الأضحى نهنيهم .

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قلبي يبيك وبحبه

يشتريك وبنبضه يرويك

وبحنانه يدفيك

وبقرب العيد يهنيك

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أعذب تهنئة لأعذب إحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام وانت أسعد الناس

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بمناسبة حلول عيدالأضحى المبارك

حبيت أقولك :

( عندك غنم للبيـــــــع )

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للكلمة ردود وللفرحة وجود ولايام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود

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أحسب الأيام و الساعات معاها و أنتظر العيد بس لسناها

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صباح خاص للغالين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين