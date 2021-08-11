تراند اليوم : تأهل الفلسطيني هشام شنن للمرحلة الاولى من برنامج ارب كاستنج الموسم الثاني

غزة / مالك حبوش

تأهل الشاب الفلسطيني هشام شنن للمرحلة الاولى من برنامج ارب كاستنج الموسم الثاني الذي تعرضه اربعة قنوات عربية "ابو ظبي الاماراتية ، Mtvاللبنانية ،والنهار المصرية،والشروق المغربية ليكون بذلك الفلسطيني الاول والوحيد الذي تأهل حتى الان

وتمكن هشام من الحصول على تلك الفرصة من المنافسة التي تمت عن طريق نشر فيديوهات للمتسابقين من بلاد الشام والعراق والتي نشرت للدخول الى المرحلة الاولى من البرنامج بعد تصويت من الجمهور وفريق الاعداد فحاز هشام هوو شابيين سوريين على تلك الفرصة.

هذا ما صرح به الدكتور مأمون علواني مدير مشاريع التلفزيون في شركة أبو ظبي للاعلام المنتجة للعمل عبر صفحة الشخصية على فيسبوك بعد اسبوع من المنافسة بين المشتركين .

يعد برنامج ارب كاستنج الذي يقام في لبنان البرنامج الاول على مستوى الوطن العربي والذي يهتم بإستقطاب موهبة التمثيل فقط والذي تعرضه اربعة قنوات عربية وهي "ابو ظبي الاماراتية ، Mtvاللبنانية ،والنهار المصرية،والشروق المغربية ولجنة تحكيمه التي تضم عددا من النجوم العرب النجمين السوريين باسل خياط وقصي خولي والنجمة اللبنانية كارمن لبد والنجمة المصرية غادة عبد الرازق

بعد اسبوع