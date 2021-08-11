تراند اليوم : السؤال الأهم هنا.. هل عرفتم من هي الأم؟!

المشرق-وكالات:

حين نشرت كايلان ماهومس صورة تجمعها بشقيقتها التوأم، كيلا، ووالدتها، تسببت الصورة بعاصفة من التعليقات والتغريدات والمشاركات، والسبب: حيرة الجميع حول هوية الأم بين السيدات الثلاث.

ومنذ نشرها على «تويتر»، أعيد تغريد الصورة أكثر من 18 ألف مرة، وحظيت بأكثر من 29 ألف إعجاب، واستخدم وسم #blackdontcrack للإشارة إلى أن البشرة السوداء الناعمة تجعل السيدات يبدون أصغر سناً وأكثر شباباً.

وبعد النجاح الكبير الذي لقيته الصورة عبر «تويتر»، قررت العائلة إنشاء حساب على «إنستغرام» لنشر المزيد من الصور التي تظهر التشابه بين الثلاث.

وفي سؤال خلال مقابلة مع قناة HLN، الجمعة، حول الطريقة التي تتبعها لتبقى بهذه النضارة، قالت الأم: «أشرب الكثير من الماء، وأحاول البقاء بعيداً عن المشاكل».

السؤال الأهم هنا.. هل عرفتم من هي الأم؟!