تراند اليوم : شاهد.. لغز سيلفي يثير جنون مستخدمي تويتر !!!

شاهد.. سيلفي يثير جنون مستخدمي تويتر

ماليزيا / المشرق

اثار سيلفي نشره أحد مستخدمي تويتر الاف الردود والنظريات المجنونة حول صورة يظهر فيها زوجان وهما يبتسمان ويلتقطان صورة سيلفي، ولكن في انعكاس النافذة التي خلفهما - تنظر المرأة التي في الصورة إلى الجهة المعاكسة تماما وبشكل غير منطقي .

والغريب انه تظهر نافذة خلف الزوجان وتعكس صورتهما، ويفترض في الواقع أن تعمل مثل مرآة، وأن تُظهر ظهرهما. ولكن في حين تنعكس صورة الرجل فعلا في المرآة كما هو متوقع، ونرى ظهره، تظهر المرأة في موقع معاكس للمنطق، وتبدو في الانعكاس كما تبدو في الصورة تماما - تنظر إلى الكاميرا - في حين أنه في الحقيقة من المفترض أن نشاهد ظهرها فحسب.

ونشر المستخدم الصورة، التي نُشرت في البداية في موقع gag.com والذي يتيح تصميم وتغيير الصور أيضًا، إلى جانب هذه العبارة: "أي أمر شيطاني وغريب يحدث هنا؟". جذبت الصورة الغريبة أنظار وخيالات عشرات آلاف المستخدمين وتمت مشاركتها أكثر من 20 ألف مرة.

وقال بعضهم إنها صورة تمت معالجتها بالفوتوشوب وأوضح آخرون قائلين إنّ هناك زوجين يلتقطان صورة سيلفي، وفي المقابل هناك زوجان آخران يظهران مثلهما تماما خلف النافذة.

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