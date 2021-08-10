تراند اليوم : 7 أشياء لا تفعلها عند استيقاظك من النوم

يمارس الكثير من الناس بعض العادات عند الاستقاظ مباشرة من النوم منها ما يكون مفيد للانسان ومنها ما يكون ضار كل انسان يختار أعماله حسب ما يناسبه وما يتماشى معه، وفي هذا الموضوع سنعرفكم على أشياء لا تفعلها عند الاستيقاظ من النوم .

7 أشياء لا تفعلها عند استيقاظك من النوم

1- لا تترك اليوم يمر بعفوية دون تخطيط

قد لا يخطط البعض ليومهم ويتركون الأمور تمر بأي شكل من الأشكال، اجعل ليومك أو لحياتك هدف تسعى لتحقيقه، لكي ينتهي يومك وقد حققت بعض الإنجازات.

2- لا تستمر بضغط زر الغفوة على المنبه

أفاد المصدر أن هناك دراسات تفيد بأنه عند استيقاظ الانسان لأول مرة يكون هذا الوقت الأنسب لعمل الجسم بكل طاقته، ولكن عند الاستمرار بضغط زر الغفوة فإنه يؤدي إلى استيقاظ الشخص مع الشعور بالدوران ويشعر الانسان بعدم الرغبة بالنهوض من الفراش.

3- لا تبقى منكمشًا على نفسك بعد استقاظك

شدك لجسمك عند الاستيقاظ يؤدي إلى رفع ثقتك بنفسك.

4- لا تتفقد بريدك أو حتى حسابات التواصل الاجتماعي

إذا ما قمت بالبدء تفقد بريدك أو حساباتك ستستهلك أفضل وقت في اليوم دون أن تشعر، لذلك أجل هذا لأمر لبعد ذهابك للعمل.

5- لا تبقي الغرفة مظلمة بعد استيقاظك

الظلمة قد تشعر جسدك بأن الليل لم ينتهِ بعد، لذلك يبقى جسمك لا شعوريًا كسولًا.

6- لا تشرب القهوة بعد استيقاظك مباشرة

حسب دراسات أشار إليها المصدر، فإن أفضل وقت لشرب القهوة هو بعد الساعة ال 9:30.

7- لا تترك فراشك دون ترتيب

حسب كتاب The Power of Habits، فإن ترتيبك لفراشك هو مفتاح تنظيمك ليومك.