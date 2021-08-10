تراند اليوم : ابتعد عن الملابس الغامقة في فصل الصيف لهذه الاسباب ؟

عام بعد عام يزيد ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وهذا ما يدفعنا للبحث عن كل ما يحقق لنا الراحة من أجل التغلب على الشعور بالحر، تلك الراحة تعتمد بشكل كبير على ما نختاره من ملابس خاصة خلال ساعات النهار , ومع ارتفاع درجات حرارة الجو وسخونة الشمس , نرتديس جميعاً الملابس ذات الألوان الفاتحة و الزاهية , ونبعتد تماماً عن تلك الملابس الغامقة والمصنوعه من الخيوط الصناعيه .

الأقمشة المناسبة

من المفضل أن يغلب على الملابس الصيفية التي نرتديها الملابس القطنية كونها تتميز بأنها ناعمة ولها قدرة عالية على امتصاص العرق بالإضافة إلى متانتها وقوة احتمالها. كما يعد القطن أيضًا من أفضل أنواع الأقمشة لمن يعانون من الحساسية الجلدية نظرًا لنعومة ملمسه وقدرته على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وهو أيضًا يساهم في ترطيب الجسم ورقته على البشرة الحساسة بل تمتد لتشمل كونها لا تنكمش ولا تفقد رونقها مع الغسيل.

ويتميز الكتان بأنه قماش مثالي لفصل الصيف نظرًا لخواصه المضادة للبكتريا وقدرته على امتصاص الرطوبة حتى مرتين بالمقارنة مع القطن بالإضافة إلى أنه من الأقمشة الصديقة للبيئة و هناك عدة أشكال من الكتان: كتان ليكرا، كتان حرير، و كتان صوف

أما الحرير فمن أهم مميزاته هو خفة وزنه وحفاظه على درجة حرارة الجسم بالإضافة إلى متانته ولكن أقمشة الحرير الطبيعي تتميز بارتفاع نسبي في السعر .

خطورة ارتداء الملابس المصنوعة من الخيوط الصناعية

وحذر أستاذ الأمراض الجلدية من ارتداء الملابس المصنوعة من الخيوط الصناعية أيضا عند ارتفاع درجات الحرارة لأنها قد تؤدى إلى الإصابة بالحساسية فى الجلد ، ونصح الناظر بضرورة ارتداء الملابس القطنية والتى تتميز بألوانها الفاتحة، حيث تساعد الملابس القطنية الداخلية على امتصاص العرق، كما أنها ترطب الجسم، وتقى من الإصابة بالفطريات الجلدية، محذرا من عدم ارتداء الملابس القطنية الداخلية .



نصائح إختيار الملابس المناسبة في فصل الصيف

ألون الملابس في فصل الصيف :

هناك مجموعة من الالوان المناسبة لفصل الصيف يجب أن تضيعها في إعتبارك .و ينصح خبراء الموضه بإرتداء الألوان الفاتحة في فصل الصيف لكي تعمل علي عكس درجة الحرارة مثل اللون الأبيض ، الأصفر ، البيج ، الوردي ، الأحمر ، السماوي ، الأزرق الفاتح ، الأخضر الفاتح ، الأرجواني الفاتح . أما الألوان الداكنة تعمل علي إمتصاص درجة الحرارة يجب أن تتجنبيها تماماً خصوصاً في النهار حيث تحبس الحرارة و تجعلك تشعر بالحرارة أكثر مثل اللون الأسود ، الكحلي ، الأزرق الغامق

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إرتداء الملابس الفضفاضة :

تجنبي إرتداء الملابس الضيقة التي تحد من حركتك و ذلك لأن الأوعية الدموية تتمدد في فصل الصيف لذلك فإن الملابس الفضفاضة

تسمح بدخول الهواء و تتيح لك حرية التنقل



الستايل المناسب لفصل الصيف :

يتناسب لفصل الصيف التنورات الواسعة ، الفساتين و الملابس بأكمام خفيفة و لكن مع الإلتزام بتطبيق واقي الشمس قبل الخروج للحفاظ علي البشرة من أشعة الشمس و عند تجاهل وضع واقي الشمس يصبح الجلد أكثر عرضة للتجاعيد و ظهور علامات الشيخوخة .

ماذا تفعل الملابس الغامقة فى الجسم صيفا؟

يقول الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث سابقا، وأستاذ الأمراض الجلدية، إن الملابس الغامقة والمصنوعة من الخيوط الصناعية، تعمل على حفظ الحرارة، وتسهم فى تسخين الجسم، كما تساعد على زيادة العرق .

كما أن ارتداء الملابس الغامقة فى الصيف قد ينتج عنه الإصابة ب " الفطريات الجلدية " مثل التينيا الملونة، ومن الممكن أن تتسبب فى حدوث التهابات جلدية وتسلخات فى الثنايا، وأسفل الإبط والصدر، وربما يؤدى نمو هذه الفطريات إلى الإصابة بمرض حمو النيل