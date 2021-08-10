تراند اليوم : الجو حار وجاف حتى الأحد..نحذير من التعرض للشمس

محافظات- الخليج 365:

دللت توقعت دائرة الأرصاد الجوية الخميس لحالة الجو، بأنه سيكون حاراً نسبياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة

وحسب الارصاد غد الجمعة، يكون الجو حاراً وجافاً حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت

أما السبت، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد

أما الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذيرات

وحذرت دائرة الأرصاد من يومي الجمعة والسبت، التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة. حفظكم الله- تعالى