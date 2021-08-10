تراند اليوم : ثماني حركات جسدية تكشف صدق أو كذب الإنسان

لندن ـ مشرق نيوز

أظهرت دراسة لباحثين من جامعة كاليفورنيا، أنه يمكن قراءة أفكار الآخرين عبر حركات وإيماءات جسدية معينة يقوم بها الإنسان، تكشف حقيقة صدقه أو كذبه.

وأظهرت الدراسة أن هنالك 8 حركات أساسية يقوم بها الجسد يمكن من خلالها قراءة أفكار الشخص الآخر وهي:

1- تشابك الذراعين أوالساقين: تدل على أن الشخص الذي يقوم بهذه الحركة غير مستعد لتقبل آراء الشخص المقابل(المتحدث)، إشارة إلى أن الشخص صاحب هذه الحركة يفصل نفسه عن الآخرين عقليا وعاطفيا وجسديا رغم تواجده معهم، إذ يعد رد فعل غير واع.

2-الابتسامة (الصفراء): بينت الدراسة أن الإنسان عندما يبتسم للشخص المقابل لايعكس صدق مشاعره أو تقبله الرأي الآخر( ابتسامة صفراء) وإنما بقصد المجاملة أو الابتسام عمدا، على عكس الابتسامة الصادقة حينما تترافق مع تجاعيد حول العينين.

3- نسخ وتكرار نفس حركات جسد المحاور: فعندما يقلد الشخص نفس حركات الشخص المتحدث أو يبدي إيماءات رأسية مماثلة، فهذا دليل قوي على أن الشخص متقبل وموافق لأفكار المتحدث الآخر، كمنحى إيجابي في عقد الصفقات مثلا.

4- طريقة الوقوف والمظهر: وهذه من العلامات الجسدية المهمة، وخاصة عند التعارف الأولي، فالشخص الذي يظهر باستقامة ظهرية وكتيفين مرفوعين تدل على نفوذ، على عكس الذي يرخي كتفيه التي ممكن أيضا أن توحي على عدم اهتمامه.

5-نظرة العيون مطولا عند التحدث: كشفت الدراسة إلى أن الشخص الكاذب أو الذي يخفي الحقيقة من الصعب عليه النظر مطولا بشكل مباشر دون انقطاع في عيني الشخص الآخر.

6- رفع الحاجبين دليل على عدم الراحة: يدل رفع الحاجبين أثناء التحدث إلى عدم راحة الشخص الذي تحدثه.

7- كثرة الإيماءات الرأسية دليل سلبي: إذا كنت تتحدث إلى شخص ما، و كان يومئ برأسه بشكل متكرر، فهو دليل على توتره أواعتقاده بأن المتحدث يشك في قدرته على اتباع التعليمات الخاصة.

8-تصلب الرقبة أوعبوس الوجه دليل على عدم الراحة: إذا كان الشخص المقابل يعاني من تصلب في العنق وعبوس فإنه يدل على أنه يعاني من ضغط أو إجهاد ما أو انزعاج يشعر بها الشخص أثناء الحوار مع المتحدث.