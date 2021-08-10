تراند اليوم : 15 كلمة عربية من أصول تركية.. نستخدمها يوميا

أنقرة - مشرق نيوز

اختلط العرب بكثير من الشعوب، تأثروا بهم وأثروا فيهم، وإحدى نتائج الاختلاط هي اللغة والكلمات، اذ دخلت كلمات غير عربية الى قاموس اللغة العربية والعكس صحيح، واستمر دخول هذه الكلمات حتى أصبح بعضها جزءاً لا يتجزأ من لغتنا.

وإن أكثر اللغات التي أثرت بلغتنا هي الفارسية والتركي بسبب اختلاط العرب مع هذه الشعوب منذ بداية الفتوحات الاسلامية الى نهاية الخلافة العثمانية، ومن ثم دخلت الكلمات الفرنسية والانكليزية بسبب الاستعمار والريادة العلمية الغربية.

إليكم بعض الكلمات في اللغة العربية ذات الأصل التركي:

بصمة: أصلها تركي باصماق، وتشير الى وطأة القدم استخدمت للتعبير عن طبعة الابهام التي توضع على الاوراق الرسمية.

بلكي: أصلها تركي وتعني التوقع والاحتمال ربما أو يمكن أو يحتمل، وتستخدم بنفس المعنى وخصوصًا في اللهجة الشامية.

بويه: أصلها تركي بوياغ وتعني الطلاء.

جمرك: أصلها تركي وتعني الضريبة التي تؤخذ على البضائع.

درابزين: أصلها تركي ومعناها مسند او متكأ السلم أو الكرسي، وفي اللغة العربية تستخدم للسياج الحديدي في الشرفة.

دوغري: أصلها تركي وتعني المستقيم.

شاكوش: بالتركية جكيج وفي العربية مطرقة.

صامولة محرفة عن التركية somun وهي قطعة من الحديد المجوفة لولبيا ويدخل فيها المسمار المثقب عربيتها المحوَّى.

صنفرة: تركي zimpara نوع من الورق يستخدم لصقل الخشب والمعدن وغيرها ولعلها تكون الصاقل.

طرمبة: تركي tulumba عن الإيطالية tromde، وفي العربية: مضخة.

طابور: كلمة تركية ومعناها جماعة من العسكر، وفي اللغة العربية تدل على صف انتظار.

كُريك تركي kurak، وفي العربية: مجرفة.

كوبري تركي kopru، وفي العربية: جسر.

لمبة تركي lembe عن الإيطالية lempe وهي يونانية الأصل، وفي العربية: مصباح.

ماسورة تركي mesure، وفي العربية أنبوبة.

المصدر: "تركيا الآن"