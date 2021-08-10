تراند اليوم : صور : اسلام ابنة مسؤول سياسي كبير يخلف صدمة بالمجتمع الإيطالي

تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية خبر اعتناق ابنة أحد رموز السياسة بإيطاليا "الإسلام"، ما أثار استنكار العديد من الإيطاليين الذين عبروا عن سخطهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "آيل جورنالي" الإيطالية أن مانويلا، التي اختارت اسم "عائشة" بعد إسلامها، هي ابنة فرانكو بارباتو، البرلماني السابق من حزب "إيطاليا القيم" عن مدينة نابولي.

ونقلت الصحيفة عن الفتاة العشرينية قولها: "إن الحجاب هو الطريق الذي اختاره الله لي، أنا فخورة بنقاء روحي، هذا هو قانون الله، من أنا لأعارض ذلك؟".

وقالت "عائشة"، في إحدى تدويناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تشعر بالراحة والسكينة بعد ارتداء الحجاب، باعتباره "قانونا سماويا"، واصفة الإسلام بأنه "طريق لصفاء الروح".

وذكرت الصحيفة الإيطالية "إلفاتو كوتيديانو" أن والدها يشعر بصدمة قوية بسبب اعتناق اببنته الإسلام، وقال في تصريح: "أنا أعيش بعد تحول ابنتي بشكل سيئ للغاية"، معتبرا أن الإسلام "دين قاس جدا".

ورغم ارتداء مانويلا (عائشة) الحجاب، فإنها لا تزال تقدم الدعم لوالدها السياسي الشهير المرشح لخوض انتخابات رئيس مدينة نابولي.