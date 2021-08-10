تراند اليوم : 6 خطوات للتخلص من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي الهاجس المسيطر على الشباب, إذ أن أول ما قد يفعله الشخص عند الاستيقاظ هو تسجيل الدخول إلى الفيس بوك أو تويتر أو سناب شات او انستجرام أو غيرها من شبكات التواصل, و هذا هو أيضا ما قد يفعله الشخص قبل الذهاب إلى النوم, أو العمل, او حتى اثناء الدراسه .

وأوضحت الدراسة العلمية التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الإفراط في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى اكتساب عادات سيئة منها عدم النوم باكراً وعدم الالتزام بالمواعيد

وأشارت الدراسة إلى أن هذا النوع من الإدمان يترك آثارا نفسية وجسدية على المدمن منها الخمول الجسدي وقلة الحركة والصداع والشعور الدائم بالتوتر والتعب خصوصا عند انقطاع الإنترنت, إضافة إلى حب الوحدة والتشبث بالرأي والهروب من مواجهة المجتمع الواقعي.

الخطوات التي تساعدك على التخلّص من الادمان :

أولاً: الاعتراف بالمشكلة والإصرار على التخلص منها

إذا كنت تقضي 6 أو 7 ساعات أو أكثر يومياً أمام مواقع التواصل الاجتماعي فقد وصلت إلى مرحلة الإدمان. وإن أردت التخلص من هذا الادمان عليك أن تعترف بهذه المشكلة أولاً لتتمكّن من الحل، وأن تتأكّد أنك ستعيش حياة أكثر سعادة بعد التخلص منها.

ثانياً: تنظيم الوقت وجدولة أوقات محدّدة للتصفح

لكي لاتُدمن مواقع التواصل الاجتماعي، عليك تنظيم وقتك بشكل كبير واتباع بعض القواعد الصارمة ومنها:

يجب أن تحدّد مرة واحدة في اليوم للدخول إلى هذه المواقع، والأفضل أن يكون لها وقتاً محدداً وواضحاً وبعد الانتهاء من الأعمال الأساسية.

إذا كنت تدخل على موقع الفيسبوك وتويتر عشوائياً يجب عليك أن تنهي هذه العشوائية لأن هناك ما هو أهم منها في حياتك بالتأكيد.

حدّد يوماً واحداً في الاسبوع ولاتدخل فيه الى الانترنت مطلقاً فذلك يعلّمك أن تتحكم وتسيطر على نفسك بشكل أكبر.

أعط أولوياتك للحياة الاجتماعية الواقعية، واخرج مع أصدقاءك أو أقرباءك.

ثالثاً: تَعلّم شيء جديد

عليك أن تفكّر في بعض الأمور المفيدة عوضاً عن إضاعة الوقت من خلال هذه المواقع، فمعظم الناس ليس لديهم أي عمل ليفعلوه فيقضون وقتهم أمام وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك مثلاً تعلم لغة جديدة، ممارسة التمارين الرياضية، قراءة كتاب جديد، الاشتراك في نادي رياضي أو غيرها من الأنشطة المفيدة.

رابعاً: احذف بعض الأشخاص من قائمة الأصدقاء

عليك أن تتخلّص من الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء لديك والذين لاتعرفهم في الحياة الحقيقية، لأن وجود المزيد من الأصدقاء لديك يعني وجود المزيد من الأخبار الخاصة بهم مما يأخذ وقتاً أكبر عند تصفح هذه المواقع.

خامساً: ادفع أموالك للتخلص من الإدمان!

إذا كنت من مدمني موقع الفيس بوك، يمكنك الاشتراك بإضافة خاصة على متصفح غوغل كروم تدعى TIMEWASTE TIMER حيث تعتمد على دفع مبالغ مالية في حال استخدام الفيس بوك، فيقوم المستخدم بإيداع مبلغ 20 دولار أمريكي لدى مطوري الإضافة، وبمجرد استخدام حسابك لأكثر من ساعة في اليوم الواحد يتم خصم دولار أمريكي في ذلك اليوم من رصيدك.

سادساً: أمور مساعدة أخرى

إذا لم تكن قادراً على الالتزام بالنصائح والحلول التي ذكرت أعلاه، فإننا ننصحك باستخدام طرق أخرى للمساعدة ومنها:

قم بتحميل أحد التطبيقات التي تمكّنك من حظر بعض المواقع الالكترونية. وقم بتفعيل حظر مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.

قم بحذف بعض التطبيقات من هاتفك المحمول، مثل حذف تطبيقات الفيسبوك والتويتر مثلاً، مما يجعلها متوفرة من خلال الحاسوب فقط وبالتالي التقليل من استخدامها



إذ لم ينفع أي من الخطوات أعلاه, ما عليك سوى بأخذ نفس عميق و التحلي بالشجاعة لتقوم بحذف حسابك بشكل دائم و تذكر أن ذلك أفضل شي للتغلب على أدمانك. إيمانك بقدراتك, أنك تعلم أن بإمكانك التغلب على أدمانك للمواقع الأجتماعية.

