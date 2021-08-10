تراند اليوم : ١٠ طرق للتخلص من التفكير الزائد قبل النوم

الخليج 365- دبي :

الكثير من الناس يكون لديهم قلق، ويعرف أن القلق يؤدي إلى زيادة في التفكير وإلى شعور بعدم الارتياح، لسبب ما تجد أن هذا القلق قد يتراكم ويكون التفكير فيه أكثر وأشد في أوقات الفراغ، أو في الأوقات التي يخلو فيها الإنسان مع نفسه قبل النوم , فإن فترة ما قبل النوم عادة لا تكون فترة استرخاء لكثير منا , بل فترة يسودها الهم والحزن، ولذا فإن مرحلة التفكير قبل النوم لها تأثيرات سلبية على الإنسان. وإليك طرق التخلص من التفكير قبل النوم:

1- ضوء الهاتف

الضوء الأزرق المنبعث من هاتفك الخلوي، أو جهاز الكمبيوتر، أو ساعة رقمية بجوارك يبعث موجات قصيرة تتداخل مع نومك، لذلك احرصي على غلق هاتفك الخلوي، أو جهاز الكمبيوتر أثناء نومك، وإذا كان مصدر الضوء لا يمكن إغلاقه فعليك بحجبه عن طريق غطاء وذلك قبل ساعة على الأقل من بدء نومك. وقد أظهرت الدراسات أن التعرض لضوء شاشة التلفزيون، الهاتف المحمول أو الكمبيوتر يمكن أن يعوق قدرة الجسم على النوم. إذ إن الأضواء الساطعة من هذه الشاشات تمنع إنتاج الميلاتونين، الهرمون الذي يدفع إلى النوم.

2- تجنبي القيلولة

إذا كنت تعانين من مشاكل في النوم، فالقيلولة سوف تزيد من سوء الأمر، ولكن إذا كان لا مفر منها نتيجة إرهاقك، فاحرصي على أن تكون مدتها لا تزيد على 20 دقيقة في وقت مبكر من اليوم، لذلك احرصي على أن تقضي فترة الظهيرة في عمل يجنبك الاستسلام لإرهاقك والقيام بأخذ قسط من الإغفاء عن طريق التمشية، أو أخذ مشروب بارد، أو الاتصال بصديق يلهيك عن هذا الشعور.

3- ابعدي الساعة

عادة ما ننظر إلى الساعة أثناء النوم لنكتشف كم بقي من الوقتعلى النهوض من النوم والقيام بأعباء النهار الشاقة مرة أخرى، مما يتسبب في معاناتنا أثناء ساعات النوم، لذلك احرصي على إبعاد الساعة عن نظرك عن طريق وضعها في الدرج أو تحت سريرك، أوأي طريقة أخرى تبعدها عن مرمى بصرك، ولا تنسي كما ذكرنا حجب

شاشتها التي تبعث الضوء الأزرق.

4- وضع وسادة بين ساقيك

البعض يعاني من آلام الظهر، وقد يكون هذا الألم بسيطاً وأضعف من أن يتسبب في إيقاظ الشخص، ولكنه يربك نومك في مراحله العميقة، لذلك فوضع وسادة بين الساقين يساهم في المواءمة بين أسفل الظهر والوركين، مما يتيح لك راحة أفضل وآلام ظهر أقل، والبعض أيضاً أثناء نومه على ظهره يقوم بوضع وسادة أسفل ركبتيه ليشعر براحة أكبر.

5-اجعلي الرقبة في وضع مناسب

إذا استيقظت مرة واكتشفت أنك تعانين من آلام الرقبة وتخشبها فاعلمي أن السبب هو الوسادة التي تضعينها أسفل رأسك، فستكتشفين أنهاإما كانت كبيرة لدرجة جعلت مستوى الرقبة عالياً، أو صغيرة فجعلت مستوى الرقبة منخفضاً عن باقي جسمك، والوضع الأصح أن تكون الرقبة في وضع محايد ومناسب بالنسبة لجسمك، كما أن النوم على البطن يؤدي إلى التواء الرقبة، مما ينتج عنه نفس الأعراض، لذلك احرصي على أن يكون مستوى رقبتك مناسباً لباقي جسمك، وتجنبي الأوضاع الغريبة، مثل وضع مشاهدة التليفزيون أثناء الاستلقاء على السرير، حيث يحاول الشخص استخدام وسادة أعلى لتمكنه من المشاهدة على حساب التواء رقبته.

6- نظافة مهمة

في بعض الأحيان تكون لنظافة مفرش السرير دور في نوم غير مكتمل؛ فالمفرش غير النظيف الذي قد يؤدي إلىالإصابة بالهرش أو العطس، ووجود غبار المراتب يؤدي إلى نوم متقطع، لذلك احرصي على نظافة مفرشك.

7-اجعلي غرفة نومك للنوم فقط

توقفي عن قراءة الكتب، أو مشاهدة التليفزيون، أو التحدث في الهاتف أثناء وجودك على السرير؛ لأن ذلك يفقده أهميته وقيمته كمكان للراحة بالنسبة لك.

8- ضبط الساعة البيولوجيه لجسمك

الذهاب إلى النوم والاستيقاظ منه في نفس الوقت من كل يوم حتى في أيامالإجازات يساعد على وضع المخ والجسم في دورة نوم واستيقاظ صحية، مما ينتج عنه سرعة النوم عند التوجه إلى الفراش، واحرصي أيضاً على أن تتعرضي لضوء الشمس الساطع في الصباح عندما تستيقظين، لأن الشمس أكبر منظم للساعة البيولوجية.

ـ9-تجنبي هذه الأشياء !

عليك تجنب تناول مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشوكولاتة والطعمة والمشروبات الأخرى، ابتداء من فترة الظهيرة؛ لأنها تتداخل مع مراحل هامة من النوم، وتذكري أن بعض الحبوب المسكنة وحبوب خفض الوزن تحتوي على كميات من هذه المادة.

10-فوائد الرياضه

إن ممارسة التمارين الرياضية من أهمّ الأمور التي قد تقومين بها للمحافظة على صحة سليمة، كما أنّها من الممكن أن تسهم في الحصول على عادة نوم أفضل، إلّا أن ممارسة الرياضة في غضون ثلاث ساعات قبل وقت النوم يمكن أن ترفع حرارة الجسم وتؤدّي إلى صعوبة في النوم. لذا حاولي ممارسة التمارين الرياضة خلال النهار