تراند اليوم : نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 .. نتائج الاعتراض بكالوريا سوريا 2020

تعلن وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 في جميع الفروع الدراسية ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالاعتراض على نتيجة البكالوريا الى وزارة التربية والتعليم السورية .

وبلغت نسبة النجاح في البكالوريا في الفرع العلمي بلغت 78ر71 بالمئة وفي الفرع الأدبي بلغت 21ر60 بالمئة.

ونال ستة طلاب في الفرع العلمي العلامة التامة 2900/2900 واثنان حصلا على مجموع 2899 وأربعة على مجموع 2898.

وبالنسبة لبدء العام الدراسي تتابع وزارة التربية الوضع الصحي بشكل أسبوعي وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الفريق الحكومي المعني بالوضع الصحي

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/