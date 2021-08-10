الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض تعاني من عقدة والدتها هيفا؟

نشرت زينب_فياض فيديو جديدًا لها بعد اجراء عملية تجميل لأنفها منذ فترة، وبدت شبيهة أمها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي.

البعض اتهمها بإجراء عملية تجميل بوجهها حتى تشبه أمها بهذا الشكل.

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يبدو أن زينب تعاني من عقدة هيفا وهذا ما بدا واضحًا من خلال صورها وتواجدها بشكل مفاجيء على السوشيال ميديا بعدما كانت غائبة لسنوات عن هذه المواقع ولم يعرف أحد عنها شيئًا ولا شكلها.

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هيفا كانت عانت كثيرًا حين أخذوا وسلبوا منها زينب وتألمت كثيرًا حتى استطاعت تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتها، وطيلة تلك الفترة لم تسأل زينب عنها ولم تسمع للحقيقة من الطرفين وفضّلت أهل والدها على والدتها التي كانت تبكي بألم كلّما ذُكر اسم ابنتها في أي برنامج تلفزيوني.

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وبعد كل هذه السنوات عادت زينب بشكل مفاجيء حتى تستفيد من اسم هيفا ونجوميتها بدلًا من الذهاب إلى باب منزلها والتفاهم مع أها بطريقة راقية وبعيدًا عن الإعلام والصحافة.