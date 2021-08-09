تراند اليوم : تفسير حلم الميت زعلان ! !

تفسير حلم الميت زعلان، حيث يعتبر رؤية الميت في المنام من الأمور المرعبة التي يحلم بها الإنسان، حيث يعتبر الميت منقطع الصلة بينه وبين الحياة بعد وفاته، فما السبب لذي قد يكون خلف ظهور هذا الميت في حلم أي شخص، فقد اختلف المفسرين في تفسير هذه الظاهرة باختلاف التفاصيل التي تلازم الحلم، فكل حلم له معناه وله التفسير الخاص به ويختلف عن التفاسير الأخر لو اختلف فيه تفصيل صغير، حيث يعتب علم تفسير الأحلام دقيق في التفاصيل من اجل أن يتم تفسير الحلم بشكل صحيح، حيث سوف نتحدث خلال هذه الفقرة عن تفسير حلم الميت زعلان.

تفسير حلم الميت زعلان في المنام

يختلف تفسير رؤية الميت باختلاف الحالة التي كان عليه، فمنها ما يدل علي خير ومناه ما يدل علي شر، فيجب أن يتحرى الحلم جيد ليجد التفسير الصحيح لما رأي في منامه، حيث سنعرض هذه الأمور المختلف لتفسير مختلف لرؤية الميت في المنام منها:

رؤية الميت المستبشر ، دالة على حسن مقامه عند المولى عز وجل، لأنه في دار الحق، و من رأى الميت غبر مستبشر ، أي عبوس الوجه أو معرض عن الناس ، فتلك علامة سوء عاقبته عند الله لقول النبي صلى الله عيه و سلم [ يكفي أحدكم أن يوعظ في منامه] .

فإن رأى ميتا يعرفه و قد أخبره أنه لم يمت ، دل ذلك على صلاح حال الميت في الآخرة ، لقول المولى عز وجل في محكم تنزيله [ بل أحياء عند ربهم يرزقون] [آل عمران129 ]، بالإضافة كذلك لو رأى على الميت تاجا أو خاتما، أو رآه جالسا على فراش أو سرير، أو رآه يلبس ثوبا أخضر، كل ذلك علامة الرضي أو الشهادة .

فإن رأيت الميت قد غضب منه أو ضربه أو يكون حزينا غير راضي عنك فإنما يكون بينهما دينا أو نميمة أو شجار، فيجب علي من يرى هذه الحلم أن يستغر الله وان يقوم بإصلاح الخطء او التقصير بينه وبين الميت والله اعلم.