تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة بالترتيب على الجمهورية

نتيجة الثانوية العامة بالترتيب على الجمهورية ،موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020 يمكنكم الاستعلام فورا على نتيجة الثانوية العامة بالترتيب على الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة،والدخول من هنا. ، ورابط فحص موقع اليوم السابع، الدخول من هنا فور الاعلان عنها رسميا.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي وذلك بعد اعتمادها من وزير التعليم صباح اليوم وكذلك الإعلان عن أوائل الطلبة في امتحانات الثانوي العام.
أوائل الطلبة علمي علوم
هاجر محمد زاكي علي
الدعوة الاسلامية بنات
سوهاج
410
الأول
احمد السيد احمد محمد
ابو زعبل البلد الثانوية المشتركة
القليوبية
409.5
الثانى مكرر
احمد سامح السيد فرج
شاكر فرج الثانويه بنين
البحيرة
409.5
الثانى مكرر
احمد صلاح فرج على
ناصر الثانويه المشتركه بأوليله
الدقهلية
409.5
الثانى مكرر
احمد فوزى محمد جادالرب
قوص الثانوية بنين
قنــــــــا
409.5
الثانى مكرر
السيد حسين السيد حسين
العباسيه الثانويه بنين
الاسكندرية
409.5
الثانى مكرر
اميرة سمير كامل علي
الاندلس ث م ينات بقاى
بنى سويف
409.5
الثانى مكرر
ايه محمد محمود سليم
التل الكبير الثانويه بنات
الاسماعيلية
409.5
الثانى مكرر
سارة ايهاب خميس عبد العظيم
اهناسيا ث بنات
بنى سويف
409.5
الثانى مكرر
عاصم سميح عبدالباعث يوسف
الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسميه للغات
كفر الشيخ
409.5
الثانى مكرر
محمد جمال محمد إبراهيم
كفر سعد الثانوية المشتركة
دمياط
409.5
الثانى مكرر
نور منصور سعد علي
حوش عيسى الثانويه بنين
البحيرة
409.5
الثانى مكرر
هبة محمد سيد سليمان
الشهيد نصر الدين عويس بسيلا بنات
الفيوم
409.5
الثانى مكرر
هدير علاء محمد ابو عجور
دمنهور الثانويه بنات
البحيرة
409.5
الثانى مكرر
علمي رياضة
حسام شحاته شحاته شلبي
مدرسة شجرة الدر الثانوية الرسمية لغات
دمياط
409.5
الأول مكرر
محمود محمد بيومى الشبلنجى
شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات
المنوفية
409.5
الأول
احمد صلاح فتحى البلتاجى
مصر الجديدة الثانوية بنين العسكرية
القاهرة
409
الثالث مكرر
الشيماء احمد السيد محمد
سمبيات ابيولا ث بنات
القاهرة
409
الثالث مكرر
دعاء احمد عبد المولى على
الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم قاسم بنات
الجيزة
409
الثالث مكرر
ريوان محمد احمد عبد الخالق
عمر بن الخطاب الرسمية لغات
القاهرة
409
الثالث مكرر
كريم محمد مسعد عيد
دكتورعلى مشرفة الثانوية بنين
دمياط
409
الثالث مكرر
محمد عزت محمد فرغل
الشهداء الثانوية العسكرية للبنين
المنوفية
409
الثالث مكرر
محمود مسعد السيد سعيد
الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة
المنوفية
409
الثالث مكرر
يحيى العدل الهنداوى محمد
احمد لطفى السيد الثانوية بنين
الدقهلية
409
الثالث مكرر
أدبي
طارق حسام محمد محمود
على مبارك الثانوية
القاهرة
409.5
الأول
احمد محمد اسماعيل احمد
المنفلوطى ث بنين
اسيوط
408.5
الثانى مكرر
الاء محمد حسن علي
شبرا الثانوية بنات
القاهرة
408.5
الثانى مكرر
روان حسام صبحى ابراهيم
المنيرة الثانوية بنات
القاهرة
408.5
الثانى مكرر
ريهام خالد محمد السيد جمعه
قطور الثانوية المشتركة
الغربية
408.5
الثانى مكرر
سلمى ابراهيم احمد عبد المنعم
الملكة الخاصة لغات بنات
الجيزة
408.5
الثانى مكرر
فاطمه فؤاد ابوسريع اسماعيل
عباس العقاد الرسمية لغات ث
القاهرة
408.5
الثانى مكرر
هانيا محمد ممدوح الدسوقى
المستقبل ث خ عربى بنات
الجيزة
408.5
الثانى مكرر
همس تامر عبدالغنى ابوصالح
الشهيد طيار اسامة احمد اسماعيل الثانوية الرسميه لغات
القاهرة
408.5
الثانى مكرر
يحيي محمد شحاتة محمد
الثورة الثانوية بنين
الاسكندرية
408.5
الثانى مكرر
مدارس -STEM
عبد الرحمن محمد ادهم يحيى
المتفوقين الثانوية بنين علوم وتكنولوجيا
الجيزة
671.49
الأول
عبد الله محمد جابر قدرى
المتفوقين الثانوية بنين علوم وتكنولوجيا
الجيزة
665.4
الأول
الدمج التعليمي
مروان وحيد عبدالله عواد
صلاح الدين الثانوية بنين
الشرقية
405.5
الأول
الاء اسامه خيرت عبدالعزيز
ام المؤمنين الثانوية للبنات
القليوبية
405
الأول
دنيا عادل السيد احمد على
بلبيس الثانوية للبنات الجديدة
الشرقية
398.5
الأول
مكفوفو الجمهورية
محمود اسماعيل حلمى اسماعيل
طه حسين بنين للمكفوفين
القاهرة
407.5