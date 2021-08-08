تراند اليوم : من هو راكان الطبيشي

تم اصدار امر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تم بموجبه تعيين نائبا جديدا وهو راكان الطبيشي رئيس المراسم الملكية بمرتبة ممتاز وهو ابن الرئيس السابق لنفس المنصب والذي تم توقيف والده في اطار حملة فساد كبيرة احتلت المملكة مما تم احالته الي الاعفاء فمن هو راكان الطبيشي وما هي شخصيته وابرز المعلومات التي يشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الجماهير والمتابعين .

من هو راكان الطبيشي

راكان الطبيشي ابن النائب السابق في المراسم الملكية محمد الطبيشي والتي تم اعفائه من منصبة اثر واقعة ضربه للصحفي عند قدوم رئيس المغرب الي المملكة السعودية بعام 2015 وتصويره امام شاشات التلفزة وهو الامر الذي ادي الي انتشار الموضوع وتجميد مهمته والذي خلفه ابنه راكان في ذلك المنصب الحساس بالدولة مع منحة درجة الامتياز ويعرف ان راكان تم تخرجه من الكلية العسكرية في بريطانيا لعام 2000 وهو من الاوجه الشابة والطموحة في المملكة .