تراند اليوم : كم مرة شاركت السعودية في كاس العالم

يعد المنتخب العربي السعودي والذي يمثل السعودية رسميا في رياضة كرة القدم من المشاركين باستمرار في نهائيات كاس العالم في كاس امم اسيا وهو منتخب قوي وملقب ايضا بالمزيد من الالقاب وهي الصقور او الاخضر او الصقور الخضر وقد فاز المنتخب العربي السعودي بلقب كاس اسيا ثلاثة مرات وتاهل لنهائي كاس العالم خمس مرات اربعة منها حصل عليها بشكل متتالي . ان للمنتخب السعودي تاريخ عريق كما انه يعد من انجح الفرق والمنتخبات الوطنية علي مستوي قارة اسيا وهنا يطرح السؤال كم مرة شاركت السعودية في كاس العالم .

عدد مرات مشاركة منتخب السعودية في كاس العالم

وبعد النجاحات التي حققها المنتخب السعودية والتي توالت نجاحاته للصعود واللعب في كاس العالم وحازت علي اللقب علي مدار خمس مرات اربعة منها حصلت عليها بشكل متتالي .