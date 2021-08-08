تراند اليوم : نص المادة 26 من نظام خدمة الافراد

في ظل الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية التي تطول المواطن والعسكري السعودي بشكل عام تناولت الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها والتي شهدت عدة تغييرات من في القانون الفقرة جــ من المادة 26 من نظام خدمة الافراد والتي اتاحت للافراد فرصة التعديل الوزاري علي القرار واصداره بامر ملكي فدعنا نتعرف علي بعض التغيرات التي طالت الافراد في المملكة العربية السعودية كما ورد في القانون السعودي .

نص المادة 26 من نظام خدمة الافراد

تضمنت المادة 26 من نظام خدمة الافراد حسب ما جاء في القرارات الوزارية التي تم تعديلها انه ( يعطي الفرد الذي تلحقه خِسارة مادية، بسَبب عمله وأثناء قِيامه بتأديته أو قيامه بِمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية، على أن لا يتجاوز هذا التعويض راتب ثلاثة شهور، على أن يُقدم الفرد الوثائق المُثبتة لهذه الخسارة، لإعتمادها والتعويض عنها على أن تُقدم طلبات التعويض خلال مُدة شهر على الأَكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها، وإلا سقط الحق بالمطالبة بها ” وقد نقلنا لكم ما جاء في نص المادة 26 من نظام خدمة الافراد بشكل حرفي