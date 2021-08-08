تراند اليوم : اوقات دوام الاحوال المدنية رويال مول

تم افتتاح مقر الاحوال المدنية التابع للمملكة العربية السعودية في شمال مدينة الرياض بسوق رويال مول الواقع علي طريق الملك فهد بعد تقاطع طريق الملك عبد الله باتجاه الجنوب والذي يحتوي علي مكتب للاحوال المدنية والذي يعمل بشكل تجريبي كما قال صالح السلوم مدير المكتب ان مساحة المقر الجديد 1800 متر ويتكون من عدة اقسام مستقلة للرجال والنساء ويضم العديد من وحدات الخدمة الشاملة للعملاء واحتواء الاقسام علي صالات استقبال مكتملة التجهيزات الحديثة والراقية حيث يقدم المكتب خدمات السجل المدني للمواطنين واصدار بطاقات الهوية الوطنية مضيفا ان المكتب الموجود في رويال مول يعمل بخدمة حجز المواعيد علي شبكة الانترنت عبر البوابة الالكترونية .

اوقات دوام الاحوال المدنية رويال مول

أوقات دوام مكتب الاحوال المدنية في رويال مول شمال الرياض يكون من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء اما بخصوص الفترة المسائية والتي سوف تبدا عملها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.