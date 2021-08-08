تراند اليوم : عقوبة القيادة بدون رخصة في السعودية

في كل قوانين العالم لا يسمح بقيادة المواطن في بدون حيازه رخصة قيادة يتم صدورها من دوائر النقل والمواصلات وان هناك عقوبة لكل من يخالف القوانين فهذا حال المملكة العربية السعودية والتي تفرض عقوبة علي كل من يقود المركبة بدون رخصة ولكن ما هي العقوبات التي تضها المملكة علي كل من يخالف القوانين المتبعة في السير .

عقوبة القيادة بدون رخصة في السعودية

في اطار عملية ضمان الامن والسلامة في المملكة العربية السعودية حيث تضع مخالفة قيادة لكل من يقوم بقيادة مركبة دون حيازة رخصة وهي غرامة مالية يطالب بدفعها المخالف للقوانين والذي يقود مركبة بدون رخصة ولذلك تؤكد المملكة علي ضرورة اصدار الرخصة وامتلاكها في جيبك اينما ذهبت وكل من يخالف تلك القوانين يقوم بدفع مبالغ مالية وذلك كغرامة مالية .