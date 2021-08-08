تراند اليوم : مواعيد المقابلات الشخصية لسد احتياج المؤسسة التدريبي

صرحت المؤسسة العامة للتدريب المهني عن مواعيد المقابلات الشخصية لسد احتياج المؤسسة التدريبي والتي سيكون موعد اجرائها في الفترة الصباحية من الدوام وذلك بدخولهم الي غرفة المقابلات الشخصية والاخضاع للاسئلة والتقييمات الملاحظة من اللجنة المشرفة علي التقييم والتي تضم العديد من المختصين واختيار الاشخاص الذين يمتلكون القدرات الكافية والمعينة للتدريب وتحمل ضغوط العمل واللباقة حيث ان المؤسسة العامة للتدريب تعطي اهتمام كبيرا للمقابلات وحكم اللجنة المختصة المشرفة علي التقييم من اجل الطلاب والموظفين ذات الكفاءات العالية والذين يمكن الاعتماد عليهم وانساب الاعمال المطلوبة لديهم علي اكمل وجه والتي يتم تعيننهم لسد احتياجات المؤسسة التدريبي بكل حذافيره .

مواعيد المقابلات الشخصية لسد احتياج المؤسسة التدريبي

في اعقاب تصريح المؤسسة العامة للتدريب المهني عن مواعيد المقابلات الشخصية لسد احتياج المؤسسة التدريبي والذي اعلنت عن الموعد والذي سيكون من في الفترة الصباحية من الساعة السابعة 7 وحتي الساعة الثانية ظهرا منوهين الي انه يجب الالتزام بالمواعيد التي اصدروها ومن يتاخر يفقد حقه في المقابل والاولوية للاشخاص الذين ذهبو في بداية المقابلة .