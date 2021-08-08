تراند اليوم : موعد بداية دوام الاداريات ١٤٣٩

اصدر مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم ف المملكة العربية السعودية عن بعض التغييرات والتعديلات التي طرأت علي موعد بداية الاداريات 1439 والتي ستبدأ قبل موعدها بشهر كامل وهو الامر الذي ادي الي ظهور حالة من الغضب العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص موقع تويتر الذي اطلق هاشتاج يطالب فيه بالغاء القرار الصادر والذي يحمل عنوان #ضد_دوام_الاداريات_في_شهر9 لما فيه من سلبيات بحسب وجهه نظرهم ومعتبرين ان هذه الحادث مستغلة وغير مجدية ولا يوجد بها أي نوع من انواع الحوافز التي تقدمها الوزارة للموظفين الاداريين

موعد بداية دوام الاداريات ١٤٣٩

واعلن العصيمي بدوره المتمثل في منصب متحدث باسم الوزارة ان موعد دوام الاداريين بقطاعات التعليم تم تقديمه ليكون في 16/11/1439 ليتمكن طاقم الاداريين من ادارة وتجهيز المدارس والمباشرة في تهئية الاجواء الدراسية المطلوبة في العام الجديد وهو الامر الذي اغضب الكثير من الموظفين والاداريين والذي يزعجهم ويشغلهم عن ممارسة هواياتهم خلال فترة العطلة معتبرين ان القرار غير تحفيزي وان هناك تكاسل في منتصف العام المقبل سيكون عند الاداريين نتيجة هذا القرار المؤسف .