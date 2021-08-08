تراند اليوم : موعد بداية دوام المدارس 1439-1440

في اطار التساؤلات التي يطرحها العديد من الطلاب واولياء الامور والذين يجهلون موعد بداية دوام المدارس لعام 1439-1440 والتي اعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية المسؤلة عن جميع جوانب ومتعلقات الجوانب التعليمية وكل ما يتعلق بها وفي حالة التغييرات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم والاعلان عن الدوام المبكر للاداريين في المملكة قبل الموعد من تاريخ دوامهم الاصلي بشهر او 3 اسابيع علي الاقل الامر الذي جعل الطلاب واولياء الامور يتسائلون عن موعد بداية دوام المدارس لعام 1439 والتي يجب ان يستعد لها الطالب المدرسي فهي باتت علي ابواب الايام القادمة .

موعد بداية دوام المدارس 1439-1440

تقرر وزارة التربية والتعليم في المملكة موعد بداية الدوام في المدارس لعام 1439 والتي تبدأ بتاريخ 22-12-1439 والتي يكون بهذا التاريخ تم دخول الطلاب الي اعتاب المدارس في المملكة ويذكر ان الوزارة هي التي تخص كل ما يتعلق بامور تعليم الدوام والاجازات .