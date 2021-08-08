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تراند اليوم : من هو سفر الحوالي

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الداعية البارز سفر الحوالي والتي تم اعتقاله من قبل السلطات في المملكة السعودي فمن هو سفر ولماذا تم اعتقاله واعتقال ثلاثة من ابنائه والتي تم اعتقاله في اطار اطلاق حملة من قبل الحكومة تهاجم رجال الدين والمفكرين في المملكة العربية السعودية .

من هو سفر الحوالي

سفر الحوالي واسمه بالكامل هو سفر بن عبد الرحمن بن احمد بن صالح بن غانم ال غانم الجوالي من مواليد 1955 ميلادي وهو سعودي الجنسية من منقطة الباحة وينتمي الحوالي لمذهب السنة والجماعة والحاصل علي دكتوراه في العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة والممتهن لرئاسة الحملة العالمية لمقاومة العدوان .

 

لماذا تم اعتقال الحوالي

يعد الحوالي من ابرز الشيوخ في المملكة وهو داعي اسلامي تم اعتقاله من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية برفقه اولاده الثلاثه علي خلفية اصدار كتاب للداعية سفر والتي كان ينتقد به الاسرة الحاكمة وتم تاكيد الخبر من قبل مصادر مقربة من الداعية الحوالي في اطار ان السلطات لم تلعن او تعلق عن خبر اعتقال الحوالي .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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