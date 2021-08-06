تراند اليوم : في رسالة الوداع ا لأخيرة...النجم الهندي الراحل عرفان خان يذكر مكة المكرمة

نيودلهي - الخليج 365

كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن رسالة نجم بوليوود العالمي الممثل الراحل عرفان خان، التي كتبها في بداية صراعه مع مرض السرطان الذي توفي به صباح أمس الأربعاء.

وفي الرسالة المبكية التي كانت موجهة للعالم، قال الراحل خان:"تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل".

وأضاف خان، أن فرص العلاج ضعيفة جدا نظرا لقلة الحالات المصابة بهذا المرض.

وتابع:" أدركت من هذه التجربة أننا مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط كله تيارات لا يمكن التنبؤ بها".

وتحدث خان في رسالته أن حلم طفولته كانت مكة المكرمة، وقال: "عندما دخلت المستشفى مرهقا وبدون أحاسيس، كنت أدرك أن مستشفاي يتواجد في الجانب الآخر من الملعب، مكة. حلم طفولتي".

وزاد قائلا "للمرة الأولى، شعرت بما تعنيه الحرية حقا، كما لو أنني أتذوق طعم الحياة لأول مرة، الجانب السحري منها.. الوقت سيحدد ما إذا كان هذا الشعور سيبقى أم لا، لكن هذا ما أشعر به الآن".