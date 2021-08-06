تراند اليوم : هل تمت فبركة حلقة بدرية طلبة في «رامز مجنون رسمي»؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

كشفت الفنانة بدرية طلبة، حقيقة فبركة حلقات برنامج «رامز مجنون رسمي»، للفنان رامز جلال، والذي يعرض على شاشة إم بي سي.

وقالت بدرية التي حلت ضيفة الحلقة التاسعة من البرنامج،عبر حسابها على انستجرام: «أتمنى تكون حلقة رامز مجنون رسمي عجبتكم ‏وحابة أشرح لكم كواليس الحلقة بدأ باتصال من أروى لعمل لقاء معاها في برنامجها والإعداد طلب مني لبس يليق ببرنامج فيه ألعاب ‏ومسابقات ويكون الأفضل بنطلون وبعد كام سؤال من أروى فوجئت برامز».‏

وتابعت: «ولعلم الجميع لا بنروح نهين نفسنا علشان فلوس ولا بناخد ملايين ولا كنت عارفة... الحكاية إن برنامج رامز برنامج قوي ‏وله جمهور وبينول نسبة مشاهدة عالية جدا وياريت تشوفوا البرنامج بعين التسلية والاستمتاع لأننا يهمنا متعتكم وابتسامتكم ‏ورمضان كريم علينا جميعا».‏