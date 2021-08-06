تراند اليوم : خطأ كارثي يتسبب بإفطار السودان قبل أذان المغرب

الخرطوم/ الخليج 365

فوجئ مواطنون سودانيون، مساء الأربعاء، برفع أذان المغرب قبل موعده بـ 10 دقائق.

وتسبب هذا الأمر في ارتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصاً أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، حيث أن عدداً من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب والخاطىء مما تسبب بحالة من الإرباك لدى المواطنين.

ونشرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار الرئيسية، اعتذاراً عن الخطأ غير المقصود الذي حدث بسبب واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي.

ونقلت صفحة التليفزيون السوداني على فيسبوك عن مسؤول في إدارة التلفزيون قوله: إن الإدارة حققت في هذه الواقعة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين في هذا الأمر، وتسببوا في ارتباك الأسر السودانية.

وأثار هذا الموضوع ضجة واسعة على مواقع السوشيال ميديا، وطلب بعض السودانيين بفتوى حكم إفطارهم بناءً على هذا الأذان، فيما انتقد عدد منهم هذا التساهل من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر الإسلامية.