تراند اليوم : نيمار يتابع ملكة جمال عربية على الانستغرام .. ماذا يحدث؟

دبي - الخليج 365

أحدث نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، نجم ​باريس سان جيرمان الفرنسي​ حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، الجدل، بسبب متابعة حسابه الرسمي في "إنستغرام" للممثلة اللبنانية-الكندية ​الحسناء، ​سينتيا صاموئيل.​​

فقد لاحظ النشطاء على التواصل الاجتماعي، أن نيمار قام بمتابعة الحسناء اللبنانية البالغة 24 عاما كما قامت النجمة بدورها بمتابعة حساب نيمار على الانستغرام متسائلين ان كان قد وقع في حب حسناء عربية، وهو المعروف بمغامراته الكثيرة خارج المستطيل الأخضر.

ويقضي نيمار، البالغ 28 عاما، فترة الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في قصره بالبرازيل.

والحسناء سينتيا فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، فاليري أبو شقرا، ومثلت لبنان في انتخاب "ملكة جمال الكون" لعام 2015، ولمع نجمها كممثلة في المسلسل اللبناني "بيروت سيتي" عام 2018، كما شاركت في مسلسل "خمسة ونص" عام 2019 تلتها بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى.