تراند اليوم : وباء قاتل له علاقة بالنحل تظهر أعراضه بعد 6 أيام

وكالات/ الخليج 365

إنتشر وباء فيروسي في أسراب النحل يسمى بـ "شلل النحل المزمن (CBPV) في بريطانيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن هذا الوباء يسبب ارتعاشا شديدا لدى النحل، وعدم القدرة على الطيران، ولمعانا في البطن بسبب تساقط شعرها، ثم الموت خلال أسبوع.

ويحمل النحل البالغ الفيروس لمدة تصل إلى 6 أيام دون أن تظهر عليه الأعراض، ويمكن أن ينتشر إلى مستعمرات أخرى بسبب تنقل النحل بحثا عن رحيق الأزهار.

ووفقاً للتقرير، فإن أول إصابة كانت في مقاطعة لينكولنشاير بشمالي إنجلترا في عام 2007، حيث عثر على أكوام من النحل خارج مستعمراتها.

واليوم تم اكتشاف المرض من جديد في 39 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة إنجليزية وفي 6 مقاطعات ويلزية من أصل 8 مقاطعات، وفقا للبيانات التي تم جمعها من زيارات لأكثر من 24 ألف منحلة في بريطانيا.

وعادة لا يقوم النحل في بريطانيا بالطيران لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات في رحلة بحثه عن الرحيق.

وكشفت دراسة إصابة مجموعات كبيرة بالمرض لمستعمرات تبعد نحو 40 كيلومترا عن بعضها البعض، مما يمكن أن يساعد في انتشار المرض.