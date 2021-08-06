تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ فيلم كرتون صينى يسخر من تعامل أمريكا مع فيروس كورونا

وكالات/ الخليج 365

طرحت الصين فيلم رسوم متحركة قصير بعنوان "ونس أبون ايه فيروس" "once upon a virus" في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

حيث تدور أحداث الفلم على خلفية الإشتباك بين واشنطن وبكين، حول نشأة الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، ثم تحول الى جائحة عالمية.

وجسدت من خلاله تعامل أمريكا مع فيروس كورونا، حيث إستخدمت رموزاً تشبه المكعبات البلاستيكية تمثل البلدين.

وفي تفاصيل فيلم الرسوم المتحركة، حيث ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهه بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدى قناع للوجه،و يظهر تمثال الحرية، ويقول المحارب "لقد اكتشفنا فيروسا جديدا"، ليرد عليه تمثال الحرية "وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب".

واستكمالًا لأحداث الفيلم، يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصى أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشى، فيرد التمثال الأمريكى بنوع من الإنكار، فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترامب التى قلل فيها من مدى خطورة المرض.

ويسأل المحارب الصينى، التمثال الأمريكى الذى بدأ يحمر لونه ويصاب بحمى، "هل تستمع إلى نفسك؟"، ليرد تمثال الحرية المصاب بالحمى "نحن دائما على صواب لو كنا نناقض أنفسنا".

من جهته، قال الكاتب باتريك كوكبيرن، فى تحليل لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يشيطن الصين ويريد تحميلها مسئولية فشله فى التعامل مع أزمة كورونا فى مسعى منه لتحقيق مكاسب انتخابية.

وقال باتريك كوكبيرن، إن التعاون العالمى ضروري لمكافحة وباء فيروس كورونا، معتبرا أن هناك "العديد من الدول القومية يقودها قادة شعبويون من نوع ترامب، ما يضر بالمكافحة"، ويعبر الكاتب عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكى "يشعل حربًا باردة مع الصين للفوز بالانتخابات".

ويقول إن "هناك إشارات على أن ترامب يحقق بعض النجاح في شيطنة الصين، فهو يقول إن لديه درجة عالية من الثقة في أن الفيروس القاتل نشأ من مختبر في ووهان، على الرغم من أنه لا يستطيع الكشف عن مصدر معلوماته".

ويعتبر باتريك، أن "مستوى كذب ترامب أعلى بكثير من ذلك المستخدم في تسويق حرب العراق من خلال الادعاء بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل.. ثم كانت هناك أيضا قصص عن مختبرات سرية تطور أسلحة بيولوجية".