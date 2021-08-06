تراند اليوم : مكة تشهد ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة اليوم

الرياض - الخليج 365

تشهد مدينة مكة المكرمة في السعودية، مساء اليوم الخميس، ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بمدينة جدة في تقرير لها أنه من المتوقع أن يتعامد القمر على الكعبة عند الساعة 6:29 بتوقيت مكة.

كما أن القمر سيكون قرصه مضاء بنسبة (87.7 %) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر وفق التقرير.

ويمكن الاستعانة من هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم، كما فعل القدماء، فموقع القمر في هذه اللحظة يشير تماما الى موقع مكة المكرمة وبدقة عالية كما هو الحال في تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة .