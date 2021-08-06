تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ رقصة التابوت للمتوفي وعلاقتها بـ "كورونا"

وكالات/ الخليج 365

انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه رقصة غريبة أطلق عليها "رقصة التابوت" تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتداول الفيديو الملايين من رواد ونشطاء مواقع التواصل، حيث حصد نحو 5 مليون مشاهدة.

ويرتبط الرقص بتابوت الميت بطقوس الوفاة في عدد من مناطق أفريقيا، إذ يعتقدون أن تأدية هذا المراسم ضرورية من أجل إدخال البهجة والسرورعلى روح المتوفى.

ويعود الفيديو المنتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي لأحد طقوس الجنائز في غانا على وجه التحديد، وهو موجود في يوتيوب منذ عام 2015، لذلك فإن الفيديو ليس بجديد، وإن تزامن انتشاره بشكل أوسع مع انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من 240 ألف شخص حول العالم، إذ غمرت مشاهد الدفن شاشات التلفزيون.

وبينما يتناول كثيرون مقاطع «رقصة التابوت» هذه الأيام من منطلق فكاهي، فإن الأمر على نحو كبير من الجدية لدى الناس في غانا، وكذلك بالنسبة للفرقة التي تؤدي الرقصات.

وتتقاضى فرقة " رقصة التابوت" من 600 إلى 800 دولار أميركي، وتؤدي في بعض الأحيان حركات يطلبها أهل المتوفى، او يكون قد أوصة بها قبل وفاته.

ويبلغ متوسط سعر التابوت في غانا 150 دولارا أميركيا، ويأخذ أشكالا متعددة تتناسب مع مهنة الميت، فقد يكون على شكل سيارة إذا كان المتوفى سائقا، أو على شكل سمكة إذا كان صيادا.

ولا يقتصر أعضاء الفرقة على الرجال فقط، بل تضم أيضا نساء يشاركن في الرقصة ذاتها، وكلما زاد عدد أفراد الفرقة ارتفع المبلغ الذي يتقاضونه من أهل الميت.

ويرتدي أعضاء الفرقة زي موحد للرجال، وآخر للنساء، ويؤدون الرقصة بحركات متناغمة ووفق إيقاع واحد، وسط حضور كبير من أهالي المتوفى وأصدقاءه وجيرانه بالمنطقة.