تراند اليوم : عامر خان يلجأ لحيلة ذكية لمساعدة الفقراء.. كيس طحين بداخله 15 ألف روبية " تفاصيل بالفيديو"

نيودلهي - الخليج 365

لجأ الفنان الهندي الشهير عامر خان، الى حيلة مبتكرة لايصال المساعدة خلال توزيع التبرعات المالية واموال الزكاة في شهر رمضان الى من يستحقها حقا.

والحيلة التي لجأ اليها وفقا لموقع "تاميز اوف إنديا" الهندي، هي توزيع كيلو دقيق واحد فقط للمحتاجين ولكن بداخل الكيس مفاجأة.

فكيس الدقيق يعد حلم الفقراء الجائعين الذين يتمنون إعداد خبز في المنزل منه يسد جوعهم، ولكن من حصل على كيلو الدقيق وجد في داخله مبلغ 15 ألف روبية.

وقام شاب بتصوير مقطع فيديو ونشره عبر تطبيق تيكتوك، أوضح فيه تفاصيل هذا العمل الخيري، قائلا أن عامر خان أرسل شاحنة مليئة بأكياس عبوات دقيق القمح على أن يتم توزيعها على المحتاجين، متابعا أن كل كيس كان عبارة عن كيلو دقيق واحد فقطن وتم توزيعه في 23 أبريل الجاري، ورفض الكثير الحصول على كيلو الدقيق، لكن الذين حصلوا على كيلو الدقيق تفاجأوا بعد عودتهم إلى المنزل بوجود مبلغ مالي داخل كل كيس.

وأشاد الشاب السيخي صاحب مقطع الفيديو بتصرف وذكاء عامر خان في توزيع الأموال التي ستصل بهذه الطريقة حقا إلى المحتاجين لأنهم هم من سيصطفون من أجل الحصول على كيلو دقيق واحد فقط.

ولكن حتى الآن لم يرد فريق الفنان عامر خان أو يوضح بنفسه حقيقة توزيعه لهذه الأموال في الطحين، ولكن من المعروف عن عامر خاان أنه يقدم الخدمات الاجتماعية للجميع دون إعلان صريح منه.