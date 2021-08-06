تراند اليوم : جوائز مهرجان دبي السينمائي

الخليج 365 /

اختتم مهرجان دبي السينمائي فعالياته، مساء الأربعاء، بإعلان أسماء الأفلام الفائزة بجوائز دورة هذا العام، فكانت جائزة المهر للأفلام الروائية الطويلة من نصيب فيلم "على حلة عيني" للمخرجة التونسية ليلى بوزيد، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، وبلجيكا، وتونس والإمارات العربية المتحدة.

ويحكي الفيلم قصة فرح، الفتاة التي تخرجت في المدرسة لتجد عائلتها قررت عنها دخولها كلية الطب، لكنها تنضم إلى فرقة موسيقية، تكشف لنا الكثير عن الحرية والحب، والحياة الليلية في تونس. وتدور أحداث الفيلم عام ٢٠١٠، أي في الصيف الذي سبق اندلاع الثورة.

أما جائزة أفضل فيلم غير روائي ففاز بها فيلم "أبدا لم نكن أطفالًا"، للمخرج محمود سليمان، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل مخرج، واختارت لجنة التحكيم الفيلم الجزائري "حكاية الليالي السود" ليفوز بجائزتها الخاصة.

وفازت الممثلة المصرية منة شلبي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "نوارة"، فيما فاز الممثل التونسي لطفي عبدلي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "شبابيك الجنة."

وفي فئة الأفلام القصيرة، فاز فيلم المخرج الفلسطيني باسل خليل "السلام عليك يا مريم" بجائزة أفضل فيلم، فيما اختارت لجنة التحكيم فيلم "مريم" للمخرجة فايزة أمبا ليفوز بجائزتها الخاصة.

الأفلام الخليجية والإماراتية كان لها نصيب من الجوائز المخصصة لفئات كل منها، ففاز فيلم "ساير الجنة" للمخرج الإماراتي سعيد سالمين المري بجائزة أفضل فيلم إماراتي طويل، وفاز فيلم "أمنية" للمخرجة آمنة النويس بجائزة أفضل فيلم قصير.