تراند اليوم : مسلسل "صد رد" الحلقة 13 الجديدة HD

بدأت أحداث مسلسل "صد رد" على MBC مصر الليلة بمحاولة الثلاثي حورس وكونو وبكتيريا الخلاص من "الجزار" الذي يجسد دوره الفنان الكوميدي "بيومي فؤاد".

علم حورس أن الجزار يخبئ قنبلة في سيارة لتفجيرها بعد مؤتمر لتكريم الشباب المكافح للإرهاب، وكان من المقرر أن يتم تكريم الثلاثي خلال المؤتمر بعد تفكيكهم للقنبلة.

بعد المؤتمر حدثت مطاردة كوميدية بالسيارة، إثرها ترك الثلاثي السيارة وأخذوا القنبلة معهم في محاولة للهرب، وعندما اكتشف ربيع ما حدث تخلص من القنبلة بطريقة كوميدية للغاية.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة شباب في مقتبل العمر، حيث يسعى كل منهم لتحقيق ذاته داخل مصر، وذلك في إطار كوميدي. الأحداث الرئيسية للمسلسل تدور في حارة يتزعمها أحد الأشخاص، ويعتبره الشبان الثلاث مثلهم الأعلى، وهو نفسه من يقوم بتوجيههم طوال أحداث المسلسل للسفر خارج مصر.

يواجه الثلاثة العديد من المشاكل من خلال محاولتهم السفر عن طريق تزوير جوازات السفر، ثم يقومون بمحاولات أخرى منها السفر إلى الغردقة للتعرف على أجنبيات، والهجرة من خلالهن إلى الخارج. المسلسل بطولة علي ربيع، وأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن، وسامي مغاوري، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هشام فتحي.

المسلسل من هنا