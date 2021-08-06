تراند اليوم : فتوى تُحرم برامج رامز جلال وهاني رمزي

القاهرة ـ مشرق نيوز

أصدرت دار الإفتاء الصرية فتوى تؤكد فيها أن الشريعة الإسلامية نهت عن ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، في إشارة لبرامج المقالب ومنها برنامج الفنان رامز جلال “رامز بيلعب بالنار”، وبرنامج الفنان هاني رمزي “هاني في الأدغال”.

دار الإفتاء استشهدت في فتواها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول “لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ”.

يذكر أن برنامج رامز جلال تدور فكرته على استضافة بعض الفنانين من أجل تكريمهم في المغرب داخل برج عملاق، وأثناء التكريم يحدث انفجار في البرج يتسبب في حريق هائل، بينما تدور فكرة برنامج هاني رمزي حول استضافة عدد من النجوم ، لنزهة في غابات جنوب إفريقا عن طريق سيارة وفجأة يهاجمهم بعض الحيوانات المفترسة من الخارج.