تراند اليوم : تفسير الاحلام للنابلسي وإبن شاهين حسب الحروف كافة الاحلام

ننشر لكم عبر الخليج 365 موسوعة تفسير الاحلام لمجموعة من العلماء حسب الشربعة الاسلامية والسنة النبوية، مقدمة عبر مجموعة من العلماء كالنابلسي وإبن شاهين والنابلسي، ولكم في هذه المقالة رابط موسوعة تفسير الاحلام مع تفسير حلم الاظافر.

وظفر هو في المنام يدل على الظفر بالأعداء وربما دل طول الظفر لمن يحتاج إليه كالختان وغيره على السعة في الرزق بخلاف ما إذا رآه مقصوصاً وربما دل طول الظفر على الرفض لأن طول الظفر مخالف للسنة والرفض خلاف السنة والظفر قوة الرجل فمن رأى أن أظفاره قد طالت طولاً يأمن عليها من الكسر .

فذلك زيادة في قوته وماله ويكون سلاحاً على أعدائه ووقاية له منهم ومن زالت أظفاره زالت قدرته ومن قلم أظفاره ولم يجاوز الحد المعروف فإنه رجل يتبع السنة وطول الظفر لأهل السلاح زيادة في سلاحهم وقوتهم وإذا جاوز الحد في طوله فهو شين. – (ومن رأى) ظفره أطول من ظفر عدوه فإنه يظفر به ومن وقعت أظفاره خسر ماله ويعجز عن مرامه وقص الظفر إتباع السنة أو خروج مال في قرض.

فإن كان مخضباً فالقرض ذهب وبياض الأظفار يدل على الحفظ والفهم ورؤيا الأظفار في مقدارها صلاح الدين والدنيا والمخاصمة بالأظفار دليل على الاحتيال في جمع الدنيا وطولها مع حسنها مال وكسوة سنية وإعداد سلاح لعدو وحجة أو مال يتقي بذلك شرهم وطولها بحيث يخف انكسارها دليل على تولي غيره إفساد أمر بيده فإن قامها فإنه يخرج زكاة فطره.

(ومن رأى) أن أظفاره ناقصة أو متعلقة أو منكسرة فإنه ذهاب ماله وضعف قدرته على دنياه. – (ومن رأى) أن ظفره عاد مخلباً فإنه يعلو على خصمه أو على عدوه إن كان في حرب فإن رأى أنه يعالج بأظفاره فإنه يحتال في دنياه ويجذبها إلى نفسه وإن لم يكن له ظفر فإنه يفلس وتقل مقدرته.

أما تفسير حلم رؤيا ظلام : إذا حلمت بالظلام يخيم عليك في رحلة فهذا تحذير بالمرض مقابل أي عمل تقوم به، ما لم تشع الشمس من خلال الظلام قبل أنت تنتهي الرحلة، ومن ثم سوف تتغلب على الأخطاء.إذا فقدت صديقك أو طفلاً في الظلام فإن هذا ينبئ بعدة ثورات انفعالية تشتعل. حاول أن تبقى تحت السيطرة بعد الحلم بالظلام لأن مشاكل في العمل والحب سوف تزعجك.

أما إذا استقليت سيارة أجرة في الأحلام فهذا يدل على هوايات ممتعة، وعلى معدل متوسط من الرخاء سوف تستمتع به. إذا استقليت سيارة أجرة ليلاً مع آخرين فإن هذا يشير إلى أنه سيكون لديك سر ستحاول أن تبقيه في منأى عن أصدقائك. إذا استقليت سيارة أجرة مع امرأة فستجمع الفضيحة بين اسمك وأسماء آخرين من ذوي السمعة السيئة. إذا حلمت أنك تقود سيارة أجرة عمومية فإن هذا يدل على عمل يدوي مع فرصة ضئيلة للتقدم.

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