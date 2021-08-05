تراند اليوم : شركة طيران تقيس وزن الركاب قبل الرحلة

واشنطن - مشرق نيوز

أثارت السياسة الجديدة لخطوط هاواي الجوية غضب الكثيرين ممن يعانون من زيادة الوزن لقياسها وزنهم قبل صعودهم إلى متن الطيارة.

وتقدم اثنان من رجال أعمال ساموا الأمريكية بشكوى لوزارة النقل الأمريكية بعد أن قيس وزنهما قبل صعودهما للتحليق على متن الرحلة المتوجهة من ساموا الأمريكية إلى هونولولو.

واعتمدت خطوط هاواي الجوية مؤخراً سياسة مثيرة للجدل تتعلق بقياس وزن الركاب، ولا تطبق هذه السياسة إلا على الرحلات المتوجهة من وإلى عاصمة ساموا الأمريكية، باغو باغو.

ولا تسمح السياسة الجديدة باختيار الركاب لمقاعدهم على متن الطائرة، كما يُقاس وزنهم قبل تحديد المقعد المناسب لهم. وتقول شركة الطيران إن طائرة بوينغ 767 تتطلب تطبيق هذه السياسة لتوزيع الوزن بالتساوي على متن الطائرة.

وقال أحد رجال الأعمال وهو Avamua Dave Haleck :"تقول شركة هاواي أن الأمر يتعلق بالسلامة، فهل كنا نسافر بشكل غير آمن كل هذه السنوات؟".

يذكر أن ساموا الأمريكية تسجل أعلى معدل سمنة في العالم استناداً إلى أرقام وكالة المخابرات المركزية CIA بين عامي 2007 و2008، ويعزى الأمر إلى امتلاك الكثير من سكانها الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

وفي عام 2013، كانت شركة طيران ساموا الجوية أول شركة طيران تنقل الركاب وفقا لوزنهم، حيث كان على الركاب قياس وزنهم والدفع على الوزن الزائد بما في ذلك الأمتعة.

المصدر: "روسيا اليوم"