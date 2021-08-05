تراند اليوم : ادخل من هنا للتعرف على اول مكتبة الكترونية بغزة

التعليم بغزة تدشن مكتبة الكترونية عبر موقعها

غزة / الخليج 365

دشنت الإدارة العامة للتقنيات التربوية دائرة المكتبات بوزارة التربية والتعليم العالي مكتبة الكترونية تحتوي على جميع الكتب الموجودة في جميع المكتبات المدرسية وذلك عبر موقع الوزارة.

وقال د. أحمد أبو ندا مدير عام التقنيات التربوية بالوزارة أنه بإمكان الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التدريسية و المهتمين الدخول لموقع الوزارة والضغط على أيقونة المكتبة الالكترونية الموجودة على الموقع أو الضغط هنا والبحث عن أي كتاب يحتاجونه.

من جهته بين أ. ماجد لولو مدير دائرة المكتبات أنه في المرحلة الحالية فإن نتيجة البحث ستظهر اسم الكتاب ومؤلفه ومكان وجودة وعدد النسخ المتوفرة في أي مدرسة حكومية، لافتاً إلى أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى العمل على تحميل الكتب عبر المكتبة الالكترونية.