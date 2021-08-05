تراند اليوم : وزارة الداخلية غزة .. التسجيل لوظيفة 500 جندي هنااا عبر موقع التنظيم والادارة

غزة-الخليج 365: فتحت وزارة الداخلية في غزة اليوم السبت باب التسجيل في وظيفة جندي مستجد "500 جندي" لأبناء قطاع غزة في كافة المحافظات عبر موقع هيئة التنظيم والادارة التابع لوزارة الداخلية.

وسيستمر التسجيل على مدار الاسبوع الحالي حتى يوم الخميس القادم،ومن المتوقع أن يسارع الالاف من أبناء قطاع غزة للتسجيل في ظل نمو نسبة البطالة التي وصلت لحوالي 43% ونسبة فقر تقدر بـ60%.

وحددت وزارة الداخلية بغزة مجموعة من الشروط الواجب توافرها

أولاً: الشروط العامة :-

1- أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية .

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة من وزارة الداخلية .

3- أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالآداب .

4- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية .

5- أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية .

6- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات النفسية .

ثانياً: الشروط الخاصة :-

1- أن يكون عمر المتقدم من 18 حتي 23 عام من مواليد ( 1993/10/01م- 1998/10/01م).

2- أن يحسن القراءة والكتابة .

3- ألا يقل طوله عن 170 سم, وأن يتناسب الوزن مع الطول .

4- أن لا يكون المتقدم له أخ أعزب موظف .

ثالثاً: اجراءات التسجيل :-

1- يتم تعبئة طلبات الالتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والادارة بدءاً من الساعة 8:00 من صباح يوم السبت الموافق 2016/10/08 وحتي الساعة 12:00 من مساء يوم الخميس الموافق 2016/10/13م ,.

رابعاً: المستندات المطلوبة :-

1- صورة عن شهادة الميلاد .

2- صورة عن البطاقة الشخصية .

3- صورة عن اخر مؤهل علمي .

4- شهادة حسن سير وسلوك .

5-صور شخصية مقاس ( 6×4 ) عدد( 4 ) .

- سيتم استلام المستندات المطلوبة للمقبولين في وقت لاحق .

خامساً: ملاحظات عامة :-

1- سيتم الحاق الناجحين في جميع الاختبارات لدورة تدريبية لمدة ثلاثة شهور .

2- يتم أخذ الناجحين في الدورة التدريبية برتبة جندي تحت الاختبار لمدة ( 6 ) شهور .

3- من أمضي فترة (جندي تحت الاختبار) بنجاح يثبت برتبة جندي لمدة ( 7 ) سنوات ولا يتم خلالها إجراء أيّة تسوية .

4- لا ينظر الي الشهادات العلمية خلال هذه الفترة .

5- لا يستفيد الناجحون من أي تسهيلات إدارية تتعلق بالدراسة أو الابتعاث خلال ألـ ( 7 ) سنوات .

6- يقوم مكتب المراقب العام بدوره الرقابي على كافة الاجراءات والخطوات في عملية التوظيف.

التسجيل الكترونيا عبر موقع الإدارة والتنظيم ."http://www.oaab.gov.ps/".