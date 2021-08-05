تراند اليوم : موقع يكشف: جولي طلقت براد بيت بسبب قصة غرام مع مليونير عربي

وكالات-الخليج 365:

بدأت تسريبات تغزو مواقع إخبارية غربية، تكشف ربما السر الذي أدى لنهاية العلاقة بين الممثلة الشهيرة انجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت، قصة الحب التي انتهت بشكل مأساوي، لم يتأكد أحد من سببه الرئيسي بعد.

والآن ما يقال إن السيدة جولي وقعت في غرام رجل من الشرق الأوسط وهو عربي ومليونير شاب، هو الذي أغوى قلبها الذي طالما كان متحركا بين الرجال، ليجعلها تفكر بل تقرر الانفصال عن براد بيت.

وكتب موقع "تريونيوز أنفو" مقالا بعنوان "هل خدعت انجلينا براد بيت مع مليونير عربي؟"، جاء فيه أن طلاق النجمين الشهيرين بهوليوود أصبح ربما القضية الأكثر إثارة ونقاشا بين المشاهير في الفترة السابقة. ورغم الزعم رسميا بأن السبب خلاف حول مسألة تربية الأطفال، إلا أن الجمهور ربما ليس على قناعة تامة بأنهما يقولان الحقيقة بشكل صريح.

وقد خصصت مجلة "هوليوود لايف" ملفا لتلك الظاهرة المسماة بـ"برانجلينا" Brangelina في تركيب من الاسمين براد وانجلينا جولي.

وقال موقع "تريونيوز أنفو" True-news.info نقلا عما أسماها مصادر مطلعة أن انجلينا تسبح في قصة غرام مع عربي مليونير، الذي يعتقد أنها قد قابلته خلال حفل استقبال خيري، وأن النجم الجديد في حياتها يبلغ من العمر 50 عاما، لكن لم يصرح باسمه بعد.

وإذا كانت الصورة غير جلية بعد، فالأقاويل حول المحبوب المزعوم تفيد بأنه ثري درس في أكسفورد وثروته تقدر بمليار دولار، وأنه يعمل في المجال الخيري. وربما كان لذلك علاقة بعمل انجلينا في العمل الإنساني في الشرق الأوسط بالتحديد حيث بات شغلها الشاغل.

والتقارير تشير كذلك إلى أن الرجل متزوج، ورغم انفصاله عن زوجته عمليا إلا أنه لم يتقدم بطلب الطلاق بعد، وقد يحدث ذلك إذا مضت قصة الحب وتوجت بالزواج مع الهوليوودية انجلينا، لتكتب قصة في الاتجاه المضاد لـ الـ "أملكونيا" (أمل كلوني وجورج كلوني)، حيث هناك كان الشرق امرأة والغرب رجلا، وهنا الغرب امرأة والشرق رجل.

وبحسب وسائل الإعلام فإن انجلينا أخبرت براد بيت حول علاقتها الجديدة التي بدأت منذ ستة أشهر، وذلك أثناء وجودهما معا في طائرة براد الخاصة، ما أجج الأوضاع بينهما، وأدى إلى مشاجرة بين الاثنين، وقام براد بضرب ابنهما مادوكس، ما أدى لأن تأخذ انجلينا الأولاد وتطلب الطلاق.

ولكن إلى الآن يظل الموضوع في حدود تكهنات الصحافيين، حيث سبق أن أشيع أن براد بيت في علاقة مع الممثلة الفرنسية مايون كوتيار، وهو ما نفته بنفسها الأسبوع الماضي، وأنها حامل من صديقها الممثل الفرنسي جيوم كانيه.