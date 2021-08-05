تراند اليوم : مذيعة قناة الجزيرة وسيلة العولمي تثمن وتدعم الدور الاعلامي للفلسطينية نهي ابو عمرو

غزة-الخليج 365:

عبرت مذيعة قناة الجزيرة الجزائرية وسيلة العولمي عن سعادتها بما قالته الاعلامية الفلسطينية نهى أبو عمرو عنها بأحد التقارير الصحفية عن أكثر الشخصات تأثير بها والتي أجابت فيه" أكثر الشخصيات النسائية التي تأثرت بها هي صديقتي الإعلامية المذيعة بقناة الجزيرة وسيلة عولمي الذي اثر بي هي شخصيتها ومدى تمكنها وثقتها بنفسها إضافة الي قوة شخصيتها وإطلالتها وكاريزميتها الخاصة بها على الشاشة .

وقالت العولمي في تغريدة لها على مانجرام " أسعدتني هذه الكلمات لاسيما وأنها من انسانة طيبة وجميلة ومجتهدة وهي الاعلامية الفلسطينية نهى ابو عمرو،كل الشكر لكي حبيبتي نهى".

يذكر أن وسيلة عولمي هي مذيعة و صحفية جزائرية ولدت في سنة 1985 تعمل حاليا في قناة الجزيرة القطرية بدأت مشوارها المهني عام 2000 في جريدة اليوم الجزائرية وانتقلت بعد ذلك للعمل كصحفية في مكتب الأهرام بالجزائر، وفي الفترة ذاتها عملت مراسلة للتلفزيون المصري وقناة النيل للأخبار وكصحفية متعاونة مع جريدة الحياة اللندنية. في عام 2004 انتقلت عولمي إلى القاهرة لمتابعة دراساتها العليا في مجال الاعلام، وفي الفترة ذاتها عملت مراسلة لجريدة الخبر الجزائرية من القاهرة، ومراسلة للإذاعة الجزائرية. والتحقت في عام 2006 بقناة بيئتي كمذيعة ومقدمة برامج، ومن ثم انتقلت بعدها للعمل كمذيعة أخبار في قناة الساعة، وفي سنة 2008 التحقت بقناة الجزيرة.

ومن الجدير ذكره أن الاعلامية الفلسطينية نهى أبو عمرو هي إعلامية من قطاع غزة عملت في مجال العملي الاذاعي والمرئي ومراسلة لثلاثة قنوات عربية خلال فترة الحرب علي غزة كما وعملت في تغطية الثلاثة حروب على غزة .. نهى أبو عمرو حصلت على بكالوريوس الصحافة والاعلام من الجامعة الاسلامية بغزة وقد حققت نجاحا كبيرا بعد فتحها ملف التجاوزات على معبر رفح البري وفتحها لهذا الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات خطورة في مجال التحقيقات الاستقصائية كما وستنضم أبو عمرو لشاشة عربية شهيرة قريبا لتنضم لمذيعات العرب في التقديم التلفزيوني.