تراند اليوم : مواطن يقتل والده وشقيقته ويصيب أمه في مكة المكرمة

الرياض / وكالات / قالت صحف سعودية أن معلّمًا ثلاثينيًا أقدم على طعن والده وأمه وأخته عدة طعنات بسكين، الامر الذي ادى الى وفاة والده وشقيقته، وإصابة والدته بإصابات خطيرة.

ونقلت صحيفة "سبق"، على لسان مصادر أمنية لم تسمّها، قولها إن "الأب وابنته فارقا الحياة، فيما لا تزال الأم ترقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى النور رفقة الجاني، الذي هو ابنهم".

وبيّنت مصادر أن الجاني يعمل معلمًا دخل المنزل بالشوقية بمكة، وهو في حالة غير طبيعية، ويعاني اعتلالات نفسية، ويحمل في يده سكينا وهو في حالة هيجان نفسي، ليسدد عدة طعنات لوالده الذي سقط مضرجًا بدمائه".

وأضاف المصدر: "تدخلت الأم وابنتها أثناء سماع صوت العراك، في محاولة لإنقاذ الوالد، إلا أن الجاني سدد طعنة نافذة لأخته في رقبتها، أسقطتها أرضا، وألحقها بعدة طعنات".

وبحسب "سبق"، فإن "الأم تمكنت من الهرب، رغم تلقيها عدة طعنات، موضحة أن القوة الأمنية التي ذهبت لاعتقاله استخدمت رذاذ الفلفل".

يشار إلى أن "الجاني يبلغ من العمر 36 عاما، ووالده دكتور في الجامعة في 73 من عمره، بينما شقيقته في 22 من عمرها".