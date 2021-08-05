تراند اليوم : التايم الأمريكية تستشهد بآية قرآنية في أحد عناوينها

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

استشهدت مجلة التايم الأمريكية في عنوانها الرئيسي، بآية قرآنية عندما تحدثت عن أصحاب الخوذ البيضاء أو عمال الإنقاذ في سوريا.

وقالت المجلة الأمريكية عن هؤلاء الرجال الآية القرآنية التي تقول: "ومَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعا"، إشارة إلى عملهم الكبير في إنقاذ آلاف الأرواح من تحت الأنقاض في سوريا نتيجة للقصف.

وأصحاب الخوذ البيضاء هم متطوعو إنقاذ يعملون في أكثر الأماكن خطرا في العالم حاليا وهي سوريا، حيث أدى تدهور البلاد إلى اعتبارها الأخطر في العالم حتى الآن.

وعندما يتم قذف منطقة ما يتوجه هؤلاء للبحث عن الأحياء بين الأنقاض ولا يبالون بالخطر الذي يمكن أن يصيبهم من القذائف في المكان نفسه، وحتى الآن أنقذ هؤلاء المتطوعين حياة 2,514 إنسان فقط السنة الماضية، وهذا الرقم يتزايد يوميًا.