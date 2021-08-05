تراند اليوم : تعرف على الشاب الفلسطيني الأكثر طلباً للزواج على انستقرام!

غزة-الخليج 365:

تمكن الشاب الفلسطيني محمود العيساوي من كسر الصورة التقليدية السائدة عن الشاب العربي في الخارج خصوصا في النروج، بعد أن حصل على شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على يوتيوب بأكثر من 6 ملايين مشاهدة وعلى إنستغرام بما يفوق الـ200 ألف متابع.عمره 19 عاماً ويعمل حالياً كمدير نشاطات تابعة لمنظمة تساعد اللاجئين حتى يندمجوا بالمجتمع النرويجي.

أول فيديو قام بنشره على قناته الرئيسية tv isawi كان في بداية 2015 وبخلال فترة قصيرة استطاع جمع أكثر من 120 الف مشترك وأكثر من 6 مليون مشاهدة على القناة.

سبب شهرته على الانستقرام هي المقاطع الفكاهية الكوميدية التي تكون افكارها مبتكرة من كل البيوت العربية أو المجتمع العربي.كما أنه جرب نوعاً جديداً من الفيديوهات الممزوجة بالاغاني والتي لاقت ترحيباً واسعاً من قبل متابعيه.

وعن عروض الزواج من قبل الفتيات على انستغرام يقول محمود ضاحكاً"لوتدخلوا تشوفو التعليقات على منشوراتي أكيد راح اتشوفوا امثر من طلب زواج وهذا دليل على حب متابعيني لي".